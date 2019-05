Prezzo bomba: un iMac 27″ 3.4 GHz nuovo su Amazon vi costa solo 1599 euro

Un iMac 27″ con processore da 3,4 GHz a 1599 euro? Andate su Amazon e affrettatevi a comprare questa macchina che, nonostante appartenga alla precedente generazione, è un vero affare dal punto di vista del rapporto tra prezzo e prestazioni.

L’iMac scontatissimo rispetto ai prezzi standard, come accennato, è un modello della generazione precedente, rilasciato nel giugno del 2017 ma ancora oggi attualeo. Se volete vedere le specifiche esatte, data un’occhiata a questa scheda del sito Apple nella sezione ricondizionati: Display Retina 5K da 27″ (diagonale); risoluzione 5120×2880; 8GB di memoria DDR4 a 2400MHz; Fusion Drive da 1TB1; Radeon Pro 570.

Apple ha rilasciato da qualche settimana un nuovo modello che ha un processore più veloce e una nuova componente per l’accelerazione grafica, ma che costa anche molto di più. La macchina più vicina è il modello da 3,1 GHz che ha un prezzo di 2399 euro. La versione ricondizionata che citiamo sopra costa 1759 euro, 220 euro più del nuovo, quindi con due anni di garanzia, proposto da Amazon.

È importante segnalare che l’iMac che vi indichiamo come un ottimo, anzi, un eccellente affare è disponibile per l’acquisto, ma non è in magazzino. Amazon, che è un rivenditore ufficiale Apple e anche un venditore on line di grande affidabilità, vi promette che lo acquisterete al prezzo minimo possibile. In termini pratici se il suo costo aumenterà da qui a quando arriva, voi continuerete a pagarlo 1559, se scenderà il vostro prezzo dia acquisto sarà adeguato.

Unica raccomandazione: se vi interessa comprate subito. Amazon sui prodotti Apple ha prezzi decisamente ballerini che possono cambiare di ora in ora.

Click qui per comprare