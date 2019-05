Hard disk piccolo? Niente Windows 10 May 2019 Update

Man mano che arrivano nuovi aggiornamenti per Windows, crescono anche i requisiti minimi per la loro installazione. L’ultimo aggiornamento, il “Windows 10 May 2019 Update”, potrebbe essere un problema per gli utenti di PC molto economici, tipicamente brand cinesi, venduti a bassissimo costo, in virtù della scarsa dotazione in termini di capacità di storage.

Se in precedenza requisiti superiori erano richiesti per le nuove versioni, ora sono fondamentali anche con i cosiddetti “feature update”, in altre parole aggiornamenti rilevanti con i quali Microsoft introduce nuove funzionalità.

Con il May 2019 Update, versione 1903, sarà necessario avere almeno 32GB di spazio libero per eseguire l’aggiornamento. La quantità di spazio è dovuta a cambiamenti nel meccanismo di update, inclusi 7GB di spazio da lasciare in modo permanente a disposizione per il processo di installazione. L’obiettivo è ridurre le possibilità di errore che si presentano quando lo spazio di storage non è sufficiente. Sui sistemi che non rispettano i nuovi requisiti non sarà possibile ottenere il Windows 10 May 2019 Update e questi rimarranno con Windows 10 versione 1809 fino alla fine del supporto ufficiale, previsto per il 12 Maggio 2020 per le “SKU” Home, Pro, e Pro for Workstations, e l’11 Maggio 2021 per le SKU Enterprise ed Education. La fine supporto “Long-term” per le versioni a pagamento è prevista invece per il 9 Gennaio 2024; con questa gli aggiornamenti di sicurezza arriveranno fino al 9 Gennaio 2029.

Windows 10 May 2019 integra poche novità rispetto alla versione attuale, e si concentra principalmente su migliorie a funzionalità già presenti nel sistema operativo anziché offrirne di nuove. Un cambiamento visibile riguarda la ricerca e Cortana, ora offerti come funzioni separate.

Piccole novità anche per la sezione impostazioni, dove è presenta un’area nella parte superiore legata al proprio account che offre accesso rapido ad alcune funzioni come gli aggiornamenti e OneDrive. Microsoft ha anche aggiunto la possibilità di rimuovere un maggiore numero di app di serie, tra le quali 3D viewer (Visualizzatore 3D), Calcolatrice, Calendario, Groove Music, Posta, Film e TV, Paint 3D, Strumento di cattura, Sticky Notes, Registratore vocale.

Microsoft ha anche aggiornato l’app Your Phone Companion con la quale è possibile visualizzare e gestire le notifiche sullo smartphone direttamente sui PC Windows.