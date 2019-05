PlayGalaxy Link, così Samsung sfida Apple Arcade

Del resto era prevedibile. Samsung risponde ad Apple depositando il marchio PlayGalaxy Link, un nuovo servizio che la società sud coreana potrebbe lanciare a breve e incentrato sui videogiochi. Sembra una chiara risposta ad Apple Arcade, anche se ùSamsung pensa di integrare la piattaforma con i visori di realtà aumentata.

Se da un lato Apple sta investendo centinaia di milioni di dollari per garantire nuovi giochi al prossimo servizio Arcade, dall’altro anche Samsung si attrezza per non perdere terreno rispetto al rivale. Il nuovo servizio potrebbe vedere luce, verosimilmente, l’anno prossimo, se non in tempo per il rilascio del prossimo Samsung Note 10 nel mese di agosto.

Il terminale, con la sua presunta batteria da 4500 mAh, e con uno schermo AMOLED da 6,75 pollici, potrebbe essere un dispositivo ben adatto all’ambito videoludico.

PlayGalaxy link, secondo il rapporto, potrebbe fornire a Samsung nuove armi per convincere l’utenza ad acquistare il terminale, che probabilmente verrà affiancato da un nuovo visore di Realtà Virtuale, compatibile naturalmente con la nuova piattaforma di gioco.

Inoltre Note 10 potrebbe supportare le reti 5G, ottimo alleato per un servizio di videogiochi in abbonamento, se non addirittura in streaming, un po’ come Google Stadia.