Il Magic Mouse diventa ricaricabile senza fili grazie ad un utente

Il Magic Mouse 2 di Apple (qui la nostra recensione) è ricaricabile grazie ad una batteria integrata che è possibile ricaricare tramite un cavo da Lightning a USB. La porta Lightning sulla parte inferiore del guscio ha fatto storcere il naso a più di una persona (è impossibile ricaricare e contemporaneamente usare il mouse) ma un ingegnere ha condiviso sui social un filmato che dimostra la possibilità di creare un Magic Mouse ricaricabile in modalità wireless.

Armato di pazienza e forza di volontà, DuanRui in un video di 90 secondi su Twitter mostra il risultato del suo lavoro: il Magic Mouse 2, dopo una serie di modifiche, diventa “magicamente” un mouse ricaricabile senza fili. La persona che ha fatto la modifica al mouse ha anche predisposto una base di ricarica ad hoc sulla scrivania.

Il lavoro di DuanRui è complesso e non alla portata di tutti: bisogna inserire dei componenti all’interno e modificare la parte inferiore del guscio (formata da un unico pezzo) ma la caparbietà dell’utente è impressionante e il risultato convincente: chissà che Apple non ci faccia un pensierino per una prossima versione del suo dispositivo di puntamento.

The charging method of Apple Magic Mouse 2 is very stupid, and now it is modified to wireless charging. pic.twitter.com/XUclklvMX9 — DuanRui (@duanrui1205) January 23, 2021

Tra i vantaggi del Magic Mouse ci sono la connessione Bluetooth, la leggerezza, la stabilità della base di appoggio, la possibilità di sfruttare gesti sulla superficie Multi‑Touch e per sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Il requisito minimo per usare il Magic Mouse 2 è un Mac con Bluetooth e OS X 10.11 o successivi.

Incluso in tutti i nuovi iMac, MagicMouse 2 è acquistabile anche separatamente partendo dall’AppleStore al prezzo ufficiale di 89,00 Euro, anche nel nuovo colore grigio scuro. Nel monento in cui scriviamo su Amazon la versione in bianco costa 85 euro.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con le indicazioni di alcuni dei migliori mouse del Mac.