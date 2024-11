Panasonic resuscita il dio del management con AI

Pubblicità

Panasonic ha creato con l’AI un clone del fondatore dell’azienda, Konosuke Matsushita, un modello che tiene conto di quanto ha lasciato scritto, dei suoi discorsi e di oltre 3.000 ore di registrazioni video.

Matsushita Konosuke è definito dai media giapponesi “il Dio del management” ed è stato uno degli imprenditori più rispettati nel Sol Levante. Nato nel 1894, a 9 anni fu mandato a lavorare in un negozio di biciclette. Da adolescente fu assunto alla Osaka Electric Light Company, dove fece velocemente carriera.

Nel 1918 lasciò la compagnia per cui lavorava e ne fondò una propria: la Electric Devices Manufactoring Work, partendo da un nuovo faro per biciclette in grado di mantenere la carica per quaranta ore. Fu costretto a ricominciare alla fine della seconda guerra mondiale, con l’azienda che crebbe vertiginosamente e nel 1955 con il lancio di prodotti negli USA nacque il marchio Panasonic.

Dal 1961 divenne presidente dell’azienda che ha continuato a espandersi in vari settori dell’elettronica di consumo. The Japan Times riferisce che Matsushita Electric (quella che da noi è conosciuta come Panasonic), uno dei maggiori conglomerati multinazionali al mondo dell’elettronica di consumo, ha deciso di usare l’AI generativa per tramandare la visione del gruppo alle nuove generazioni.

Co-sviluppato dalla Matsuo Institute (affiliato dell’Università di Tokyo), il modello è indicato come in grado di riprodurre pensieri e discorsi di una persona. L’azienda mira a ulteriori sviluppi per il clone digitale e afferma di volerlo sfruttare in futuro per prendere decisioni aziendali.

Matsushita, morto nel 1989, ha trasformato l’azienda facendola diventare uno dei marchi più noti nel settore dell’elettronica di consumo, ed è spesso indicato come uno dei più rispettati imprenditori di tutti i tempi. Il suo libro “The Path” (il percorso) è regolarmente indicato come lettura imprescindibile per gli imprenditori del Sol Levante.

