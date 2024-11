Le migliori offerte BLUETTI per il Black Friday 2024 per tutti

Pubblicità Quest’anno, il Black Friday è l’occasione perfetta per semplificare gli acquisti natalizi approfittando delle incredibili promozioni di BLUETTI. Le centrali elettriche portatili sono regali pratici, utili sia per l’uso interno che esterno. La promozione di BLUETTI per il Black Friday e il Cyber Monday sarà valida fino al 2 dicembre, con sconti che arrivano fino al 47%. Regali ideali per viaggiatori: centrali elettriche portatili AC180 e AC70 Le centrali portatili AC180 e AC70 combinano dimensioni compatte con prestazioni elevate, rendendole perfette per viaggiatori, lavoratori da remoto o chiunque necessiti di energia affidabile in mobilità. AC180 : offerto a 649 € invece di 999 €, questo modello ha una capacità di 1.152 Wh e una potenza di 1.800 W . Può alimentare un frigorifero da auto per oltre 15 ore , risultando ideale per campeggi, gite al mare o picnic.

AC70 : più piccolo, con una capacità di 768 Wh e un inverter da 1.000 W , è perfetto per ricaricare dispositivi come smartphone, laptop, fotocamere e droni. Prezzo ridotto da 699 € a 499 € . Regali per gli amanti della vita off-grid: centrale elettrica portatile AC200L Chi predilige l’avventura o la vita off-grid troverà indispensabile la centrale elettrica BLUETTI AC200L. Caratteristiche : una capacità di 2.048 Wh e una potenza di 2.400 W , in grado di alimentare dispositivi come frigoriferi portatili o macchine per il caffè. Può far funzionare un frigorifero da 150 W per 28 ore o ricaricare un laptop da 100 Wh fino a 47 volte .

Prezzo : ridotto da 1.799 € a 1.299 € .

Per i viaggi più lunghi, è possibile aggiungere il Pacco batteria B300K , raddoppiando la capacità a 4.812,8 Wh a un prezzo scontato di 2.498 € .

Inoltre, il caricatore Charger 1 Alternator consente di ricaricare l’AC200L sei volte più velocemente rispetto a un caricatore per auto tradizionale. Il pacchetto completo è disponibile a 1.598 € invece di 2.198 € . Regali pratici per la casa: serie di backup AC300 e EP760 Le centrali AC300 e AC500 sono la scelta ideale per chi desidera un sistema affidabile di backup per la casa, garantendo continuità energetica in caso di blackout o emergenze. AC300 + B300K : con una potenza di 3.000 W e una capacità di 2.764,8 Wh , alimenta dispositivi essenziali come frigoriferi, congelatori, macchine CPAP e router WiFi. Prezzo ridotto da 2.598 € a 1.999 € .

EP760 + 2 x B500: con una potenza fino a 7600 watt , l’EP760 è un potente sistema monofase modulare. Ideale per elettrodomestici ad alto consumo energetico. Ciò rende il sistema di batterie domestiche una scelta eccellente per l’uso quotidiano e le emergenze. Durante il Black Friday e Cyber Monday(11.29-12.02), acquistando l‘EP760 insieme a una batteria B500, l’altro batteria sarà in omaggio. Per una capacità di accumulo totale di 9,92 kWh . Prezzo solo in Italia: 3.999 € (Installazione Esclusa). Regali per campeggiatori e abitanti di camper: pannello solare pieghevole PV350 Il BLUETTI PV350, un pannello solare pieghevole, è ideale per chi ama il campeggio o vive in camper. Caratteristiche : efficienza del 23,4% , design robusto e resistenza all’acqua, offre energia solare in quasi tutti gli ambienti remoti.

Prezzo : scontato da 699 € a 499 € . Non perdere l’occasione! Le centrali elettriche e i pannelli solari BLUETTI sono investimenti preziosi per la vita quotidiana, il campeggio, le emergenze o i cantieri remoti. Approfitta delle promozioni del Black Friday per acquistare un regalo utile per te o per i tuoi cari. Inoltre, puoi ottenere un sconto extra del 5% sul negozio ufficiale BLUETTI usando il codice “BLUETTIBF5”.

