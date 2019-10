Aiino All-in Hub USB-C aggiunge tutte le porte a Mac, iPad Pro e telefoni con USB-C

Ancora una periferica tutto fare della recente linea di accessori di Aiino: dopo il versatile alimentatore da 60 Watt con Quick Charge, USB standard e USB-C con Power Delivery ecco Aiino All-in Hub USB-C, un Hub con tutte le porte che servono e una buona ergonomia.

Aiino “All in” consente di collegare proiettori, monitor, schede SD e Micro SD, chiavette USB, e molte altre periferiche al MacBook e altri dispositivi con USB-C.

Grazie alla porta passante USB-C PD a 87W si potranno caricare anche i più esigenti MacBook Pro da 15 pollici con un sistema “passante e grazie alla porta Ethernet che arriva fino 1 Gigabit potrai sempre essere connesso ad una rete sicura e affidabile”.

L’adattatore fornisce una esperienza di visione in 4K Ultra HD: sui Mac l’uscita HDMI 2.0 supporta la possibilità di riflettere (funzione mirror) o estendere il desktop con un monitor esterno 4K, trasmettere facilmente video alla HDTV, monitor o ad un proiettore, con risoluzione fino a [email protected], [email protected], 720P e 480P. E’ possibile sfruttare l’uscita anche su iPad Pro e telefoni Huawei.

Le due porte USB 3.0 con velocità di trasferimento fino a 5Gbps, agevolano l’utilizzo di periferiche come tastiere, mouse, flash drive USB, HD esterni e molto altro.

Presente anche l’alloggiamento di schede Flash SD e Micro SD: il lettore di schede SD supporta la velocità di trasferimento fino a UHS-I (Per SD, SDHC, SDXC), il lettore Micro SD è indipendente e può essere utilizzato contemporaneamente al lettore flash o chiavette e periferiche di registrazione dati per il trasferimento da un supporto all’altro

Quando la rete Wi-Fi non funziona come dovrebbe, per lavorare in ambienti affollati e anche quando una connessione cablata è richiesta per maggiore sicurezza, Aiino All-in USB-C Adapter mette a disposizione anche una porta Ethernet RJ45. Questo adattatore LAN supporta connessioni di rete con velocità 10/100/1000 Mbps.

Power Delivery Tipo C: la porta USB-C PD fornisce carica fino a 87W, il massimo che viene richiesto anche dai MacBook Pro più esigenti, quindi non perderete un attimo di tempo per ricaricare il vostro Mac anche quando state utilizzando altri dispositivi contemporaneamente.

Il case in allumonio è composto da un pezzo unico di alluminio satinato che ne assicura longevità e dissipazione ottimale del calore: come ben sanno i nostri lettori questo tipo di adattatori tende un po’ a scaldarsi ed è bene che l’involucro sia ampio e in grado di offrire un buon raffreddamento attraverso la dissipazione che in questo cas è ottimizzata anche per un uso pensate.

Compatibilità iPad Pro

aiino “All in” è compatibile con iPad Pro dotati di porta USB-C, permette di collegare monitor e proiettori attraverso la porta HDMI, accessori USB compatibili con iPad (come mouse, tastiere, memorie USB), connettere l’iPad alla rete Ethernet, leggere schede di memoria SD e Micro SD, oltre che continuare la ricarica tramite la porta USB-C PD. E’ bene ricordare che alcuni accessori sono compatibili direttamente con iPad Pro attraverso iPadOS o successivo

Un comodo led segnala l’avvenuto collegamento dell’hub e il suo funzionamento da alimentato. Qui tutte le specifiche del prodotto in sintesi:

– 1 porta USB-C PD (87W) – Carica PD: l’ingresso massimo della porta PD è 87W

– 1 porta HDMI HDMI: 1080P @ 60Hz, 4K @ 30Hz e compatibile con Samsung Dex.

– 1 porta Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) – supporta una larghezza di banda elevata fino a 1000 Mbps

– 2 porte USB3.0

– 1 porta SD

– 1 porta TF (MicroSD) – Supporto per leggere e scrivere SD e TF allo stesso tempo

– Lunghezza del cavo: 15 cm

– Chassis in Lega di alluminio

– Uscita massima della porta Type-C: 2A

– Uscita massima della porta USB 3.0: 900 mA

Potete trovarlo presso i grandi retail e negli Apple Premium Reseller in tutto il territorio italiano al prezzo suggerito di 99 euro. E’ distribuito in Italia da Accessory Line.