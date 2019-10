Presa di contatto con Aiino Caricatore da tavolo Premium 60W a 5 Porte

I nuovi modelli di iPad, MacBook e telefoni sempre più potenti richiedono alimentatori sempre più versatili e, soprattutto quando si viaggia e serve poco peso e poco ingombro è utile avere una soluzione compatta e in grado di supportare diversi dispositivi.

E’ quello che vi permette di fare il nuovo Aiino Caricatore da tavolo Premium 60W a 5 Porte che gestisce la potenza necessaria per la nuova generazione di iPhone e iPad e per i portatili compatibili con la ricarica USB-C PD, quali MacBook, MacBook Air e MacBook Pro.

Come sanno i nostri lettori l’USB Power Delivery è una tecnologia di ricarica rapida, supportata anche da diversi dispostivii Windows, Android e Google che fornisce livelli di alimentazione molto più alti rispetto alla ricarica standard: su questa pagina di macitynet.it trovate un ampio approfondimento dell’argomento.

USB-PD ti permette di ricaricare gli iPhone e iPad compatibili fino al 70% più velocemente rispetto all’alimentazione standard da 5 W*. Ciò significa un minor tempo di collegamento affinché si raggiunga il 100% di ricarica.

Il connettore USB-C è stato progettato di pari passo con il Power Delivery, in modo da poter gestire queste nuove elevate quantità di alimentazione. Le schede di circuito dell’USB-C sono progettate specificamente per supportare il più elevato numero di watt, senza incorrere in danni o surriscaldamento, garantendo perciò una maggiore sicurezza per utenti e dispositivi.

Sia nel caso di un telefono o di un dispositivo più grande, come un laptop, il caricabatteria USB-PD rileva il dispositivo connesso per fornire il corretto quantitativo di alimentazione per ricaricare il dispositivo nel più breve tempo possibile. Ciò assicura una ricarica rapida, senza un’eccessiva erogazione di alimentazione, che potrebbe danneggiare il circuito.

Oltre a questo sul caricatore sono presenti quatto porte USB tradizionali di cui una compatibile QuickCharge 3.0 compatibile con i telefoni Android che supportano questa tecnologia con 18W massimi di uscita e tre Smart Port da 5V e 2,4 Ampere in grado ciascuna di alimentare un iPad non Pro.

La confezione è molto semplice in cartone con un ricettacolo in plastica che ospita alimentatore e presa di tipo Phlips a “8”: è facile trovare cavi internazionali con questo tipo di attacco o potete sempre usare un adattatore. La superficie è in plastica matte e sembra poter resistere bene a cadute o sporco.

Per il nostro test lo abbiamo utilizzato sia in treno che per un veloce viaggio alll’estero collegandolo in camera di albergo e in aeroporto: la comodità assoluta è sicuramente dalla compattezza: con un elemento di piccole dimensioni possiamo gestire Apple Watch con il suo adattatore, un Gimbal, due telefoni (un iPhone e un Android con ricarica veloce, un iPad Pro con ricarica veloce e infine un MacBook da 13” che normalmente viene dotato di alimentatori da 61 Watt).

Se usato in casa permette, oltre a ricaricare quanto indicato sopra anche di alimentare uno o più Raspberry.

E’ possibile mantenere la carica anche su un MacBook Pro da 15” che normalmente richiede 87W ma l’alimentatore sembra sopra le sue capacità con compiti pesanti mentre può tranquillamente portarne la batteria da zero all 70% in circa 2 ore con il portatile a riposo. Se colleghiamo tutti i dispositivi che vi abbiamo elencato insieme ad un MacBook 13” l’assorbimento di corrente complessivo eccede le richieste dell’alimentatore ma possiamo dire che per tutto il tempo dei nostri test non abbiamo verificato alcun surriscaldamento in questa configurazione di totale sfruttamento delle 5 porte.

Insomma se avete un mix di dispositivi che comprende iPhone, iPad e MacBook fino al modello Pro da 13” è assolutamente da consigliare. Per chi ha un MacBook 15” può essere pensato come alimentatore secondario per le emergenze e i viaggi.

Ecco le specifiche di Aiino Caricatore da tavolo Premium 60W a 5 Porte:

– Uscita Type-C PD: (5V=3A,9V=3A,12V=3A; 15V=3A 20V=3A)

– Uscata QuickCharge 3.0 18W max: (3.6V-6V)3A; (6.5V-9V)2A; (9V-12V)1.5A

– Uscite Smart port: 5V=2.4A(max) x3

– Ingresso :100-240V 50/60HZ

– Uscita totale: 60W max

– 5 uscite diverse da una singola presa con connettore Philips

Aiino Caricatore da tavolo Premium 60W a 5 Porte costa 59,99 Euro con un ottimo risparmio rispetto all’alimentatore originale Apple da 61 Watt e tanta versatilità in più. E’ distribuito da Accessory Line e potete trovarlo in molti negozi Apple e presso gli Apple Premium Reseller di tutta Italia.