Toyota RAV4 in versione ibrida plug-in sarà svelato a novembre a Los Angeles

La gamma Toyota Rav4 sarà presto rinnovata con un’inedita variante ibrida plug-in che arricchierà l’offerta dell’azienda giapponese. Toyota ha fatto sapere che la variante Rav4 ibrida plug-in sarà presentata in occasione del Salone di Los Angeles 2019, evento in programma dal 20 novembre al 1° dicembre.

Non sono noti dettagli tecnici ma con l’annuncio è stata ditribuita una prima foto ufficiale che svela alcuni dettagli sul design: ai lati del frontale si notato due luci a LED verticali al posto dei fendinebbia ma si nota anche l’aggiunta di una finitura cromata all’interno della calandra. La griglia anteriore mostra una trama in nero lucido; nuovi sono anche i cerchi in lega e il colore Supersonic Red.

L’azienda si è limitata a fare sapere che la nuova RAV4 Plug-In Hybrid (o PHEV) è “la più potente RAV4 di sempre”. Il SUV dovrebbe dunque superare i 222 CV della RAV4 Hybrid attualmente in vendita, potenza che dovrebbe essere scaricata sulle quattro ruote motrici della trazione integrale. Il powertrain dovrebbe essere potenziato a partire dalla meccanica attuale che sfrutta un motore 2.5 quattro cilindri e da due motori elettrici con trazione integrale AWD-i.

Spicca anche la presa dedicata alla ricarica (posizionata sopra il passaruota posteriore del lato destro dell’auto). Sul versante batteria, Toyota potrebbe ostituire l’attuale accumulatore nichel-metallo idruro con accumulatore agli ioni di litio, sulla falsariga della Prius Plug-In. Nulla è al momento dato sapere sull’autonomia ma c’è chi azzarda un’autonomia a zero emissioni di circa 50 km.

Nella presentazione degli ultimi dati fiscali, Toyota ha riferito che il segmento elettrificato è cresciuto di 2 punti percentuali rispetto a settembre 2018, rappresentando l’8,6% delle passenger car. Il gruppo conferma la propria leadership nel segmento delle motorizzazioni elettrificate, con una quota del 47,1%, che in termini di volumi si traduce in 5.755 unità vendute nel mese, di cui 5.159 Toyota e 596 Lexus.

