Cupertino scalda i motori per Apple TV+ con prove gratis personalizzate

L’idea del packaging e della pubblicità super mirata non è una novità assoluta: da tempo abbiamo visto circolare lattine di Coca-cola e vasetti di nutella con i nomi di persona stampati sopra, anche Cupertino ha optato per una campagna di marketing di questo tipo, proponendo periodi di prova gratis di Apple TV+ personalizzati con il nome degli abbonati di una famosa rivista USA.

Si tratta della rivista Emmy Magazine, pubblicazione ufficiale degli Academy Awards distribuita per lo più agli abbonati. Tra gli articoli più importanti dell’ultimo numero una serie di interviste a Jason Momoa e Alfre Woodard: entrambe le star dichiarano di essere rimasti fin da subito affascinati dalla sceneggiatura di See, serie TV fantascientifica prodotta da Apple che debutterà su Apple TV+.

See è stato scritto da Steven Night, autore che nel suo curriculum vanta titoli come Peaky Blinders, Locke e che è stato anche uno dei creatori frolla format televisivo Chi vuole essere Milionario. Sia Momoa che Woodard dichiarano di essere rimasti colpiti dalla forza della storia e dalla sfida di dover raccontare tutte le vicende di una umanità completamente cieca o con vista bassissima, praticamente il contrario di quanto esigono telecamere e televisione nel raccontare qualsiasi tipo di storia.

Nell’articolo Emmy Magazine presenta See come una serie TV di alta qualità paragonandolo a Game of Thrones, suggerendo che sarà uno degli show che Apple presenterà per gli Emmy Awards. L’articolo è accompagnato da una originale promozione Apple: una intera pagina che regala una prova gratis di Apple TV+ per tre mesi in cui la tessera con il codice è accompagnata con il nome dell’abbonato della rivista, in pratica una tessera e una promozione super personalizzati.

L’iniziativa è segnalata su Twitter da Ralph Galvan, una recente assunzione di Cupertino. Prima di arrivare in Apple Galvan è stato direttore Award Strategy degli ABC Studios di Disney e prima ancora editor di Gold Derby, società che prevede i premi per cinema e TV. In Apple Galvan fa parte della divisione Apple Worldwide Video e si occupa di promuovere film e serie originali per fare in modo che le produzioni di Cupertino possano essere selezionate per le premiazioni fino ad arrivare agli ambiti riconoscimenti di settore.

Apple TV+ sarà disponibile in centinaia di paesi, Italia inclusa, a partire dal primo novembre di quest’anno: tutto quello che c’è da sapere è riassunto in questo articolo.