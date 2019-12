Aiino HeroPad, il controller di gioco per Apple Arcade funziona su iPhone, iPad e Apple TV e… Android

Giocare al massimo della comodità da qualsiasi dispositivo compatibile con Apple Arcade: è questo il compito assolto da Aiino HeroPad, un nuovo controller di gioco progettato su misura del nuovo servizio in abbonamento di Apple.

Non è solo compatibile con iOS, iPadOS e tvOS e quindi di conseguenza con tutti gli iPhone, iPad e le Apple TV aggiornati anche all’ultima versione del sistema operativo, ma perfino con la piattaforma Android, risultando perciò molto comodo anche con i videogame scaricati su smartphone e tablet direttamente dal Play Store.

Come dicevamo è realizzato appositamente per Apple Arcade e grazie al collegamento Bluetooth si può giocare comodamente dal divano con la Apple TV oppure fuori casa e in viaggio con iPhone fissando lo smartphone al controller di gioco attraverso il supporto removibile incluso in confezione.

Tra le funzioni ancor più interessanti di Aiino HeroPad c’è la possibilità di riprodurre i videogiochi della PlayStation su iPhone e giocarci con questo controller attraverso un’apposita applicazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, si tratta di un controller dotato di quattro pulsanti frontali, croce direzionale, due joystick e quattro pulsanti posteriori (L1, R1, L2 e R2), oltre ai classici Start e Back e due ulteriori pulsantini per la gestione manuale del volume incorporati sulla facciata frontale.

Le dimensioni di Aiino HeroPad sono standard e il design è prettamente ergonomico, con l’intento di offrire una presa quanto più confortevole possibile. Inoltre i tasti sono retroilluminati a LED e perciò risultano particolarmente visibili anche al buio. Trovate tutte le immagini con i dettagli e il confronto con il controllare della PS4 nella galleria qui sotto.

Chiaramente dentro c’è una batteria ricaricabile (da 600 mAh) che promette diverse ore di gioco con una sola carica. Per il resto come dicevamo è compatibile con le piattaforme Apple e Android e al momento è supportato da più di 800 giochi.

Se siete interessati all’acquisto, Aiino HeroPad è distribuito in Italia in tanti negozi APR e retail da AccessoryLine al prezzo di 59,99 euro.

E’ disponibile anche su Amazon con spedizione anche per il periodo pre-natalizio.