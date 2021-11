AirCraft LS-E88, drone 4K tascabile e pieghevole a 15,97 euro

Se avete sempre voluto provare un drone, cen’è uno in sconto che registra perfino in 4K: è AirCraft LS-E88 e se lo comprate subito vi costa 15,97 euro.

Uno dei punti di forza di questo drone è innanzitutto la tascabilità: è spesso 5,5 centimetri e da aperto misura 25 x 20 centimetri ma si può ripiegare in pochi secondi ed occupare uno spazio pari a 12,5 x 8 centimetri (lo spessore resta invariato). Come dicevamo è dotato di una videocamera che registra in 4K e che può essere orientata di 180 gradi verso il basso, in modo da regolare così l’inquadratura in base alle proprie necessità. Per guardare immediatamente sotto al drone c’è una seconda videocamera, con qualità HD.

Si controlla tramite un telecomando con cui comunica tramite WiFi a 2.4 GHz e al quale è possibile agganciare uno smartphone per guardare sullo schermo quel che inquadra la videocamera in tempo reale. Dal telefono è possibile anche controllare direttamente il drone, sia tramite i controller su schermo che tramite giroscopio, andando cioè ad inclinare il telefono in funzione della direzione che si vuole far prendere al drone.

Può viaggiare a tre diverse velocità e si può controllare fino a 80-100 metri di distanza. Per tornare indietro c’è anche la funzione che, con il click di un solo tasto, rimanda il drone verso il telecomando. E’ anche possibile disegnare la traiettoria da seguire sullo schermo del telefono e vederla poi percorrere dal drone: questo è comodo perché permette di far eseguire un determinato percorso mentre ci si appresta a fare tutt’altro.

Per quanto riguarda infine l’autonomia, monta una batteria da 1.800 mAh che si ricarica in poco meno di due ore e che offre all’incirca 15 minuti di autonomia. Se desiderate comprarlo, come dicevamo potete trovarlo in offerta online a 15,97 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.