Qualcomm semplifica i nomi dei chip Snapdragon

Qualcomm ha annunciato alcune modifiche chiave al modo in cui vengono marchiati e assegnati i nomi ai suoi chip Snapdragon, con un allontanamento dal sistema di numerazione a tre cifre che utilizza da anni per differenziare i suoi prodotti. La notizia arriva prima dell’atteso debutto del chip di punta di nuova generazione dell’azienda allo Snapdragon Tech Summit del prossimo 30 novembre.

Per iniziare Snapdragon ora esisterà come marchio autonomo, separato dal marchio Qualcomm, che dunque non apparirà sui suoi chip. È una direzione in cui l’azienda ha iniziato a muoversi all’inizio di quest’anno con Snapdragon 888 Plus, ad esempio, in cui mancava in particolare l’appellativo “Qualcomm”.

Al di là della nomenclatura, però, il cambiamento più grande potrebbe riguardare il modo in cui l’azienda gestisce effettivamente la denominazione dei suoi prodotti a semiconduttori. Per anni Qualcomm ha etichettato i suoi chip con numeri a tre cifre, come ad esempio Snapdragon 480, Snapdragon 765 o Snapdragon 888. Il primo numero ha ampiamente informato i clienti di quanto fosse potente il chip, mentre il secondo indicava in genere le versioni generazionali annuali, e la terza mostrava generalmente aggiornamenti minori.

Una tale scelta, in effetti, potrebbe risultare confusionaria in un panorama in cui sono davvero tanti i chip disponibili. Non solo, in realtà la società sta anche finendo i numeri a sua disposizione, perché dopo il 9, dovrebbe addirittura passare alle quattro cifre per identificare i suoi chip, divenendo così troppo complicato.

In futuro, dunque, Qualcomm afferma che passerà a “una serie a una cifra e un numero di generazione, allineandosi con altre categorie di prodotti”, a partire dall’imminente annuncio della sua prossima ammiraglia della serie 8, che in precedenza avrebbe dovuto chiamarsi Snapdragon 898. Qualcomm utilizza già uno schema di denominazione generazionale per i suoi processori per PC Snapdragon, come Snapdragon 8cx Gen 2, o Snapdragon 7c Gen 2, quindi il cambiamento non è poi così inaspettato.

Al momento, però, Qualcomm non ha mostrato in video quale sarà il nuovo schema di branding e dei nomi, con l’annuncio che dovrebbe arrivare allo Snapdragon Tech Summit la prossima settimana. Invece, la società ha pubblicato un video piuttosto vago che insiste molto sul numero otto, simile al simbolo dell’infinito, così da stuzzicare il nuovo schema di denominazione al momento segreto.

Oltre allo schema di denominazione non ancora rivelato, Qualcomm ha anche annunciato altri dettagli sul suo piano di branding Snapdragon, come ricorda The Verge. In futuro, l’azienda prevede di enfatizzare l’uso dell’oro per indicare i prodotti di punta. Smetterà di menzionare il 5G sui suoi chip, osservando che “il 5G è diventato onnipresente” in tutta la sua gamma di prodotti, così che non ci sarà bisogno di menzionarlo.

Nelle scorse ore è emersa l’esistenza di un accordo esclusivo tra Microsoft e Qualcomm per Windows su ARM, indicato come possibile ragione dell’assenza del sistema operativo di Redmond sui Mac con processori Apple Silicon. Tutte le notizie relative al mondo Snapdragon si leggono a questo indirizzo.