realme GT Neo 2 in super sconto Black Friday da 369 euro

Chiunque fosse alla ricerca di un vero top di gamma, con un occhio attento al portagolfio, non potrà lasciarsi sfuggire l’offerta in corso. Grazie al Black Friday 2021 potrete acquistare realme GT Neo 2 in super sconto, a partire da 369 euro nella variante 8+128 GB. Clicca qui per acquistarlo, mentre a questo indirizzo troverete sempre in sconto la variante più potente da 12+256 GB.

Si tratta di un terminale che scende a compromessi per quanto riguarda l’hardware. Gode, infatti, di un potente processore Qualcomm Snapdragon 870 5G, con velocità di clock della CPU fino a 3,2 GHz e supporto alla carica SuperDart a 65 W, in grado di ricaricarsi al 100% in meno di 36 minuti. Tra i suoi punti salienti il sistema di raffreddamento del vapore in acciaio inox Plus, con ampia superficie di raffreddamento del vapore da 4.129 mm².

Quando allo schermo, gode di un display da 6,62 pollici di tipo AMOLED E4 con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz e luminosità massima di ben 1.300 nit. La risoluzione è di 1080×2400 FHD+ con una densità di pixel pari a 397 PPI.

Per scendere ancora di più nei particolari, la CPU do questo terminale è composta da otto-core, di cui tre a 2,4 GHz, 1 a 3,2 GHz, e 4 a 1,8 GHz, con processo produttivo a 7 nm. E’ affiancato da una GPU Adreno 650, mentre la memoria interna varia a seconda dei modelli, e può essere da 8+128 GB o 12 GB + 256 GB. La memoria ROM è una UFS 3.1 a doppio canale.

Non rinuncia neppure ad un comparto fotografico di tutto rispetto, grazie alla tripla fotocamera con AI da 64 MP. Il modulo impiega anche una fotocamera ultra-grandangolare a 119°, con fotocamera principale con obiettivo 6P, apertura F1.8 e lunghezza focale da 26 mm. Al suo fianco una fotocamera ultra-grandangolare e una per scatti macro. La camera selfie, invece, è sotto display ed è da 16 MP.

Il terminale propone dimensioni di 162,9 x 75,8 x 8,6 mm con un peso di circa 200 grammi.

L’offerta è attualmente tra le più interessanti, perché grazie al Black Friday il modello da 8+128GB si acquista a 369,99 euro, anziché 449,99 euro; il modello più potente da 12+256 GB, invece, si porta a casa a 449,99 euro, anziché 549,99.