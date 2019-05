Dipendenti di Snapchat spiavano gli utenti

Dipendenti di Snap Inc., l’azienda nota per l’app social Snapchat, hanno per anni ottenuto accesso in modo improprio alle informazioni degli utenti sfruttando strumenti interni che consentivano loro di spiare singole persone usando i servizi di messaggistica e video.

Lo riferisce il sito Motheboard riferendo dell’utilizzo anomalo di uno strumento interno denominato “SnapLion” e originariamente concepito per soddisfare le richieste da parte delle forze dell’ordine che avevano bisogno di ottenere informazioni sugli utenti nell’ambito di ordinanze del tribunale o mandati di comparizione.

Vari dipendenti di Snap avrebbero abusato di questo strumento che, tra le altre cose, permetteva di localizzare gli utenti, salvare Snap e ottenere informazioni personali quali numeri di telefono e indirizzi mail.

Non è chiaro a che scopo le informazioni erano usate ma dipendenti di Snap hanno confermato che l’uso di questi strumenti non prevedeva procedure di logging che potrebbero permettere di risalire a chi li ha sfruttati in modo improprio e per quale scopo.

L’accesso a questi strumenti sarebbe stato ora limitato e l’uso concepito oltre che per aiutare le forze dell’ordine anche per resettare password di account hackerati o altre funzionalità di amministrazione dell’utente.

Snapchat ha un notevole successo soprattutto negli USA e l’app è particolarmente apprezzata tra gli utenti più giovani. Gli “snap” sono foto e video con personalizzazioni varie che è possibile inviare agli amici; peculiarità di questi elementi è che si cancellano da soli dopo al massimo dieci secondi.

Le “storie” sono un insieme di Snap visibili a chiunque segua il profilo. Non mancano le chat e altre funzioni simili a Whatsapp o Messenger. Vari elementi spariscono in teoria dopo alcuni secondi ma a quanto pare gli strumenti interni dell’azienda consentono in alcuni casi di recuperare contenuti quali ad esempio le “Memories” oltre che metadati sui messaggi (chi ha parlato con chi e quando).