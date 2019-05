Altro che AirPower, Spansive Source ricarica 4 iPhone alla volta

Se siete tra coloro che attendevano con ansia AirPower, sappiate che l’idea di ricaricare più dispositivi wireless alla volta non è del tutto naufragata. Anzi, Spansive, una società di sviluppo per nuove tecnologie di ricarica wireless, ha annunciato il lancio di Spansive Source, un accessorio di ricarica senza fili progettato per ricaricare fino a 4 iPhone alla volta.

Questo accessorio è in grado di caricare fino a quattro dispositivi abilitati alla tecnologia Qi in contemporanea, utilizzando ciò che l’azienda chiama la tecnologia “Drop-N-Charge”, che non richiede il posizionamento esatto dei dispositivi sulla superficie di ricarica. Supportando lo standard Qi è dunque possibile ricaricare non solo iPhone, ma anche smartphone Android.

Peraltro, questa tecnologia permette di caricare gli smartphone “indipendentemente dalla custodia del telefono,” anche nel caso l’utente impieghi cover più spesse. Secondo Spansive, Source dovrebbe funzionare con quasi tutte le custodie per iPhone in commercio.

Oltre alla possibilità di ospitare quattro smartphone per la ricarica wireless, l’accessorio mette a disposizione anche altre due porte USB-A, per ricaricare altri dispositivi tramite cavo. Purtroppo, la base di ricarica eroga una potenza massima di 5W, e non supporta dunque la ricarica più veloce a 7,5W.

Fortunatamente, però, la stazione di ricarica è in grado di accettare aggiornamenti OTA tramite rete Wi-Fi e in futuro, tramite upgrade, potrebbe essere migliorata la velocità di ricarica.

Caratteristiche e funzioni sono decisamente interessanti ma non è a buon mercato: Spansive Source è disponibile in color bianco oppure carbone al prezzo di 189 euro. Si compra direttamente sul sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.