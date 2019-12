Tornano gli Airpods 2 in sconto a 138,99 €, a casa vostra arrivano martedì

Su Amazon torna disponibili, dopo diversi giorni di assenza dai magazzini gli AirPods 2 e sono ancora in sconto del 22%: 138 €.

Gli AirPods 2, recensiti da Macitynet qui, sono stati presentati qualche mese fa e si distinguono alla versione originale (ormai sparita dai negozi, ma stateci attenti: sembrano identici agli Airpods 2), oltre che per la ricarica a contatto, per un nuovo processore. Supportano Hey Siri e hanno una autonomia leggermente superiore. Gli Airpods 2 seppure a distanza di mesi dalla loro introduzione sul mercato sono stati superate dagli AirPods Pro, con cancellazione del rumore, che però costano 110 euro in più degli AirPods 2 in sconto.

Nel corso del Black Friday gli AirPods 2 sono stati uno dei prodotti più venduti in assoluto. Attualmente sono disponibili ad un prezzo solo di qualche euro più alto di quello proposto durante le giornate degli sconti. Lo stesso di qualche giorno fa, quando poi erano spariti letteralmente dall’orizzonte di Amazon per via della enorme quantità di acquisti.

Da parte nostra vi consigliamo caldamente l’acquisto, in particolare perché la versione senza ricarica wireless non è solo più economica oggi ma perché la funzione con ricarica a contatto è largamente sopravvaluta e sostanzialmente inutile. In più in molti posti in Italia arriveranno martedì, forse anche prima. In più, come “bonus” potrete persino restituire il prodotto entro il 31 gennaio. Si tratta di un perfetto, riconoscibilissimo e sicuramente molto apprezzato regalo di Natale.