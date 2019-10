AirPods 2 scontate del 16% su Amazon: 149,99€

Ieri via abbiamo segnalato il ribasso sugli Airdpos con custodia a ricarica wireless. Finite le scorte di quel mollo, ora vanno in sconto gli AirPods 2 con custodia tradizionale e sono ad uno dei prezzi più bassi mai visti: 149,99 euro.

Gli AirPods 2 sono una versione migliorata degli AirPods originali. In questa “edizione” senza custodia di ricarica wireless sono anche le più vendute. Ricordiamo che le novità principali rispetto alle AirPods 1 (ormai scomparse dal mercato) sono il controllo mediante Hey Siri un tempo di chiamata leggermente più lungo grazie alla batteria migliorata e una minore latenza nella trasmissione del suono. La custodia di ricarica wireless si potrà anche acquistare separatamente in futuro se fosse necessaria.

In commercio gli sconti sugli AirPods sono abbastanza rari. Nessuno (salvo alcuni siti che si limitano ad inseguire i prezzi di Amazon) le propone con questo sconto (-16% rispetto al prezzo ufficiale di 179,99€) fornendo nel tempo la garanzia di un rivenditore autorizzato Apple. In passato è stato possibile comprare gli AirPods anche a prezzo più basso (intorno ai 135 euro) ma solo per pochissimi minuti. Il prezzo più comunque, quando sussiste lo sconto, è di 155 euro.

