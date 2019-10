LinkSys Velop rileva la presenza di intrusi in casa con il Wi-Fi mesh

Migliorare la sicurezza di casa senza aggiungere sensori o telecamere ma usando l’esistente connessione WiFi. È quanto propone Linksys con Linksys Aware, un servizio che sfrutta la tecnologia dei dispositivi mesh della gamma Velop (qui la nostra recensione), per monitorare casa con i segnali WiFI.

Il servizio è in grado di individuare movimento in casa e inviare segnalazioni sullo smartphone dell’utente con notifiche sull’app Linksys. Le segnalazioni possono essere disattivate o spente quando l’utente non vuole essere disturbato ed è anche possibile calibrare la sensibilità del rilevamento del movimento per evitare falsi allarmi.

Linksys non spiega come funziona la tecnologia, ma simili sistemi non sono una novità e diversi gruppi di ricerca hanno dimostrato la possibilità di sfruttare il Wi-Fi per seguire spostamenti di persone all’interno di stanze, semplicemente analizzando il segnale dei router Wi-Fi casalinghi.

Tempo addietro ricercatori della Northwest Polytechnical University of China hanno mostrato la possibilità di creare un software in grado di distinguere i corpi umani da altri oggetti inanimati e persino riconoscere le singole persone all’interno di gruppi di individui. Si tratta in pratica di individuare variazioni del segnale, tenendo conto della forza e dell’emissione secondo gli ostacoli e le interferenze.

Oltre che come sistema di allarme, Linksys suggerisce l’utilizzo anche nell’ambito dell’assistenza agli anziani (capire se una persona si sta spostando o è fermo da troppo tempo in una stanza e potrebbe avere bisogno di aiuto). I dati storici dei movimenti sono disponibili per 60 giorni, visualizzabili dall’app per smartphone elencati per ora, giorno e settimana.

Il servizio è disponibile con i router Linksys Velop in varie nazioni e potrebbe essere integrato in futuro anche in altri router mesh. Gli utenti dei Linksys Velop devono aggiornare il firmware e scaricare l’app dedicata dall’App Store o Play Store. Il servizio è gratuito per 90 giorni; passati i 90 giorni negli USA si pagano 2,99 Dollari al mese o 24,99 Dollari l’anno.