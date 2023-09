AirPods Max, Magic Mouse e altri prodotti con USB-C con l’arrivo dei nuovi iMac

Anche se tutta la lineup dei nuovi iPhone 15 integra il connettore USB-C, Apple continua a vendere vari prodotti con connettore Lightning.

Nell’ultimo numero della sua newsletter “Power On”, Mark Gurman di Bloomberg delinea quando, a suo avviso, vedremo alcuni degli attuali accessori offerti con connessione USB-C.

Tra i primi prodotti che secondo Gurman vedremo, ci sono le versioni con cavo di ricarica USB-C di Magic Mouse, Magic Trackpad e della Magic Keyboard, tutti previsti con l’arrivo dei nuovi iMac.

A seguire, gli AirPods standard, previsti per il nuovo anno con custodia di ricarica USB-C al posto dell’attuale custodia di ricarica Lightning.

Anche le cuffie AirPods Max sono previste con USB-C per la ricarica al posto del connettore Lightning; per quanto riguarda le AirPods Max, Gurman non ha però indicato quando arriverà la versione USB-C; in precedenza aveva indicato il loro arrivo come plausibile per inizio del prossimo anno.

Il redattore di Bloomberg riferisce del probabile ritorno del MagSafe Battery Pack e dell’alimentatore Duo MagSafe (questi ultime due accessori non sono al momento più elencati sull’Apple Store online).

