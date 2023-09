La domanda di iPhone 15 Pro Max è robusta

Le richieste di iPhone 15 Pro Max sono “robuste” da quando Apple ha attivato i preordini venerdì 15 settembre.

A riferirlo è l’analista Ming-Chi Kuo, che ha vari agganci con i fornitori di Cupertino ed è quindi una fonte generalmente affidabile.

In un post su Medium, l’analista afferma che la domanda di iPhone 15 Pro Max è superiore a quella di iPhone 14 Pro Max nell’equivalente periodo dello scorso anno.

Più debole, invece, la domanda di iPhone 15 Pro rispetta a quella a suo tempo di iPhone 14 Pro, secondo l’analista dovuta al fatto che quest’anno molti utenti hanno deciso di optare per iPhone 15 Pro Max.

Tra le peculiarità di iPhone 15 Pro Max: il display da 6,7” (contro il 6,1″ di iPhone 15 Pro), lo zoom in ottico 5x (con estensione totale dello zoom ottico 10x) e lo Zoom digitale fino a 25x (rispetto ai 15x di iPhone 14 Pro).

iPhone 15 Pro Max parte con “tagli” da 256GB; iPhone 15 Pro è offerto anche nel taglio da 128GB.

La produzione di iPhone 15 Pro Max è iniziata successivamente agli altri modelli, elemento che comporta il maggiore ritardo indicato ora nei tempi di consegni.

Nel momento in cui scriviamo, ordinando un iPhone 15 Pro da 256GB la consegna è prevista tra il 10 e il 17 ottobre; ordinando un iPhone 15 Pro Max con lo stesso storage, i tempi slittano, e la consegna è prevista tra l’8 e il 15 novembre.

Per essere sempre aggiornati sullo stato della disponibilità dei nuovi iPhone 15 vi rimandiamo a questa pagina.

Per saperne di più su iPhone 15 e iPhone 15 Plus vi rimandiamo a questo nostro articolo. Per saperne di più sui nuovi iPhone 15 Pro e Max vi rimandiamo alla sezione dedicata di Macitynet.