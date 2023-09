iPhone 15 e iPhone 15 Pro, tutto quello che si può collegare alla porta USB-C

Apple ha pubblicato un documento di supporto indicando dettagli sulla porta USB-C dei vari modelli di iPhone 15 (standard e Pro).

Il connettore, spiega Apple, consente di caricare e collegare una serie di dispositivi, incluse unità di storage e display esterni.

Carica e Ricarica

È possibile caricare gli iPhone con un cavo USB-C e alimentatori conformi agli standard USB-C, inclusi cavi USB Power Delivery (PD) che supportano livelli di alimentazione molto elevati, diminuendo il periodo di collegamento necessario ai dispositivi per raggiungere il 100% della carica.

Apple spiega che per la ricarica veloce è possibile usare alimentatori USB-C da 20W oppure alimentatori USB-C come quelli di serie con i Mac portatili; per la ricarica è anche possibile usare una qualunque porta USB-C di un computer.

Carica Inversa

È possibile usare gli iPhone per ricaricare AirPods, Apple Watch e altri piccoli dispositivi che supportano l’USB Power Delivery fino a 4.5 watt.

Trasferimento dati

È supportato il trasferimento di dati e i modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano velocità USB 3.2 Gen 2 fino a 10Gbit al secondo usando cavi USB 3 che supportano questa velocità.

Audio

L’USB-C è utilizzabile anche per l’audio, per collegare cuffie o altri accessori come le nuove EarPods con attacco USB-C (vendute a parte); altre tipologie di speaker e cuffie possono essere collegate usando l’adattatore da USB-C a jack da 3,5mm o l’adattatore da USB-C a Lightning.

Video

Tutti gli iPhone 15 possono essere collegati a display esterni usando direttamente il connettore USB-C e relativo cavo (se il display dispone di questo tipo di collegamento) oppure l’adattatore multiporta da USB‑C ad AV digitale (per collegamenti a monitor HDMI e usare allo stesso tempo un dispositivo USB standard e un cavo di ricarica USB‑C).

Display USB-C

Gli iPhone 15 sfruttano il protocollo DisplayPort per la connessione a display USB-C con risoluzione fino a 4K a 60Hz; per i display ad alta risoluzione servono cavi USB-C che supportano USB 3.1 o superiore, come ad esempio il cavo Thunderbolt 4 (attacco USB‑C) Pro venduto da Apple o altri produttori.

Sono supportati display USB-C con high-dynamic-range (HDR) e dalle Impostazioni è possibile passare dalle modalità SDR (Standard Dynamic Range) ad HDR. Il dispositivo è in grado di individuare frame rate e il dynamic range dei contenuti riprodotti, attivando l’opzione che permette di tenere conto automaticamente del cambiamento di modalità.

Sono supportati display HDMI o TV mediante adattatori da USB-C a HDMI (es. questo), duplicando lo schermo su un monitor HDMI. Adattatori e cavi che supportano HDMI 2.0 consentono l’output video da iPhone con risoluzione fino a 4K a 60Hz.

Storage esterno

E’ possibile collegare unità di storage esterne e adattatori per SD Card. Il dispositivo di archiviazione esterno deve avere una singola partizione e deve essere formattato come APFS, APFS (crittografato), macOS Extended (HFS+), exFAT (FAT64), FAT32 o FAT. Per modificare la formattazione di un dispositivo di archiviazione, è necessario utilizzare un Mac o un PC.

Altro

Altri dispositivi indicati nel documento che è possibile collegare alla porta USB-C degli iPhone 15, sono: vetture con CarPlay, monitor e display esterni, battery pack esterni, adattatori da USB a Ethernet.

