Airpod Pro a 199 € e altri 8 prodotti super scontati su Yeppon solo oggi

Dopo giorni torna lo sconto “serio” per gli Airpods Pro: su Yeppon costano solo 199 euro, 80 euro meno del prezzo Apple. Non è la migliore delle offerte ma è comunque uno sconto irrinunciabile se avevate già puntato gli occhi su questi auricolari.

Non staremo qui a raccontativene i dettagli: del resto con la nostra recensione potete conoscerli da cima a fondo. In sintesi però dobbiamo dire che si tratta di una versione rinnovata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore.

Sono altrettanto perfettamente integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore. Ricordiamo che alla WWDC 2020, Apple ha annunciato un aggiornamento del firmware che arriverà con iOS 14. Grazie a questo si avrà un vero suono con effetto palco che seguirà il movimento del dispositivo. L’uso del giroscopio dell’iPhone e dell’iPad aiuterà a mantenere la direzione del suono anche se si muove la testa. Un vantaggio in più per questi auricolari che al momento rappresentano il top di casa Apple e uno degli oggetti più desiderati.

Nel corso degli ultimi giorni gli AirPods Pro, venduti da Apple per 280 euro, sono stati spesso scontati: il loro prezzo più “normale” è stato di 226 euro. In una occasione sono scese, per pochi minuti, a 180 euro: perciò l’offerta su Yeppon a 199 euro con spedizione immediata rappresenta di gran lunga uno dei prezzi più bassi mai visti dopo, appunto il ribasso a 180 euro. A nostro giudizio non durerà molto, quindi vi consigliamo di sbrigarvi a comprarli.

Non solo AirPods

Ma la pagina promozionale di Yeppon include anche altri accessori, molti dei quali di categoria “tech”, a prezzi super-scontati.

Ad esempio potete comprare l’interfono per caschi di Midland a soli 39,99 euro invece di 150, praticamente con uno sconto di ben 110 euro. Mille euro invece è lo sconto che potete beneficiare comprando il televisore Samsung QE55Q950RB Tv QLED Smart 55″ Ultra HD 8K che, anziché 3.300 euro, si compra appunto per 2.300 euro.

Si risparmia più di metà prezzo comprando lo Smart TV LED LG 43UM7400 43″ 4K Ultra HD, in vendita a 270 euro invece di 557. E’ invece scontata al 50% la lavasciuga LG F4DV409S0E con AI, disponibile a 400 euro invece di 800. Per finire, la scopa elettrica Hoover HF18GH senza fili costa appena 75 euro anziché 200: risparmiate 125 euro.

Potete dare uno sguardo a tutte le offerte di Yeppon accedendo alla pagina promozionale cliccando qui.