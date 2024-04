Rode Phone Cage e Magnetic Mount, nuovi accessori per chi registra audio e video con iPhone

Rode ha presentato nuovi accessori che potrebbero essere molto utili per chi registra video con gli iPhone: Phone Cage e Magnetic Mount, e – –Rode Interview Pro – un microfono senza fili ideale per podcast, presentazioni e streaming.

Presentati nell’ambito del NAB 2024, questi accessori sono utilissimi per migliorare le funzionalità di registrazione audio e video.

Phone Cage (120$ il prezzo di listino negli USA) è un sistema di montaggio magnetico (compatibile MagSafe) che consiste in un grip con varie filettature; è robusto e leggero (in alluminio) e può essere utilizzato per collegare soluzioni audio, di illuminazione e montaggio allo smartphone. Offre attacchi per “scarpe” (slitte) standard e 33 filettature (qui i dettagli) che permettono di sfruttare batterie aggiuntive, ulteriori attacchi, luci, microfoni e altri grip per ottenere un supporto per fotocamera perfetto.

Il Rode Magnetic Mount (90$ il prezzo negli USA) propone un concetto simile a quello visto prima: è compatibile con la tecnologia MagSafe di Apple, permette di collegare un numero minore di accessori rispetto all’accessorio di cui abbiamo riferito sopra (qui i dettagli) ma vanta tre bracci rimovibili, viti di montaggio a scarpe fredde e promette stabilità e affidabilità in varie situazioni.

Al NAB 2024 è stato presentato anche Rode Interview Pro (249$ il prezzo di listino negli USA), un microfono wireless portatile (con capsula a condensatore) pensato per il settore broadcast; compatibile con i il sistema audio wireless Rode Serie IV, il nuovo microfono a condensatore vanta trasmissione digitale a 2,4 GHz con crittografia a 128 bit, e sulla carta (qui i dettagli) è utilizzabile fino a 200 metri in linea visiva, promettendo connessioni sicure e stabili. Interview PRO pesa 250 grammi; al pari di un microfono XLR, è indicato come adatto per podcast, presentazioni, trasmissioni in streaming, ecc. ed è perfetto per chi ha bisogno della libertà di un sistema wireless. L’intelligent GainAssist controlla automaticamente i livelli audio, mettendo al riparo da distorsioni o problemi di bilanciamento.