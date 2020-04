AKiTiO ha presentato Node Titan, il sistema di espansione eGFX Thunderbolt 3

AKiTiO ha presentato un nuovo sistema di espansione eGFX Thunderbolt 3 progettato espressamente per i professionisti: “Node Titan” è in grado di gestire schede video professionali che hanno alti consumi grazie ad un alimentatore da 650W, in grado di fornire l’energia richiesta da schede che spesso richiedere più energia di tutti gli altri componenti di un intero sistema.

AKiTiO è stata una delle prime aziende a presentare chassis eGFX Thunderbolt 3 a fine 2016. Poco più di tre anni dopo, con il feedback ottenuto dagli utenti, l’azienda ha presentato Node Titan, una sorta di aggiornamento di Node su tutta la linea. Il nuovo astuccio Thunderbolt 3 è più compatto ma in grado di ospitare GPU a lunghezza piena (32cm), altezza piena (17cm) e ampiezza (6cm), schede video che consumano fino a 500W e che richiedono il collegamento con due connettori di alimentazione 8-pin PCIe. In particolare, il box in questione può ospitare le ultime schede video di AMD e NVIDIA ed è certificato per schede top di gamma come le NVIDIA Quadro RTX 4000.

Per il corretto raffreddamento delle schede inserite nel box, l’astuccio Node Titan integra due ventole: una sfruttata per l’alimentatore e l’altra per la scheda video. Al contempo, l’astuccio integra una maniglia che facilita il trasporto. Per quanto riguarda le dimensioni, le misure sono: 35.7 × 13.5 × 26.6 cm, un po’ più compatto del box di precedente generazione. Il materiale con il quale è realizzato il box è l’acciaio inox, non l’alluminio, elemento che rende l’accessorio non propriamente leggero.

Il produttore riferisce ad AnandTech, che Node Titan è acquistabile direttamente dal suo sito ma anche presso vari partner. Node Titan è un box eGFX “puro”, non integra una porta GbE o hub USB ed è pertanto relativamente meno costoso rispetto ad altri prodotti simili: 334,75 Dollari USA il prezzo di listino.

Ricordiamo che tutti i sistemi di espansione con una porta Thunderbolt 3 e macOS High Sierra 10.13.4 o versione successiva possono accedere a prestazioni grafiche aggiuntive collegati a un processori grafici esterni (in gerco anche “eGPU”). Una eGPU può aumentare le prestazioni grafiche del Mac per app professionali, giochi in 3D, creazione di contenuti VR e altro ancora.

I sistemi Akitio sono disponibili anche nel negozio italiano di Amazon.