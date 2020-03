Dove nascono gli eroi di film e serie tv?

Ispirandosi a Carl Gustav Jung, il saggista e storico statunitense Joseph Campbell (1904-1987) ha approfondito i legami tra lo studio della mitologia comparata e la psicologia: ha portato alla luce l’esistenza di archetipi dell’inconscio collettivo e li ha collegati a quattro precise categorie di eroi.

Narrazione digitale: il linguaggio degli archetipi

Se cerchi un corso di visual storytelling fuori dal comune, il nostro corso Comunicare con gli Archetipi percorsi di narrazione digitale non sarà di certo una delusione: lo abbiamo studiato per parlare in modo approfondito di narrazione digitale e per darti nozioni e abilità per realizzare consapevolmente video emozionali, campagne di prodotti e di servizi e le tue presentazioni aziendali.

È importante, se ti occupi di marketing e comunicazione o di video editing per professione, che tu conosca gli archetipi della storia cinematografica: ciò ti consente di decifrare i pilastri di ogni narrazione e di arrivare al nucleo del carattere di tutti i personaggi che popolano le storie umane. Ciò è davvero fondamentale se sei un responsabile della comunicazione aziendale senza esperienza pregressa con il video editing o un professionista del montaggio video, per saper creare uno storyboard efficace per una campagna pubblicitaria aziendale, per un tuo video o un documentario.

Gli eroi: il Re, il Mago, il Guerriero, l’Amante

Ogni genere cinematografico ha il suo eroe. Ad esempio, il genere fantascienza richiama l’archetipo del Re, il genere azione quello del Guerriero.

Ogni archetipo ha delle funzioni specifiche e il corso Comunicare con gli Archetipi percorsi di narrazione digitale ti aiuta a far chiarezza proprio su questo.

Scoprirai ad esempio che il Mago, come gli altri eroi archetipali, ha delle funzioni molto contemporanee: lo ritrovi nelle vicende di un investigatore o di una giornalista, di un medico o di un hacker. Ma gli archetipi sono molto di più, perché rivestono ruoli che gli umani, nella quotidianità, mettono in atto quando si relazionano tra di loro o con l’ambiente in cui vivono. E rispondono anche a domande esistenziali su questi temi:

– il governo di una comunità (il Re)

– la sua difesa da ogni minaccia (il Guerriero)

– l’identificazione e la risoluzione dei problemi insiti alla comunità (il Mago)

– la riproduzione della comunità stessa (l’Amante)

Star Wars di J. J. Abrams

Individuare gli archetipi di film e serie tv

Le narrazioni di tutti i film e le serie tv di successo sono scandite dalle azioni di personaggi riconducibili alle categorie di archetipi di cui abbiamo parlato. Lo spettatore deve poter riconoscere e potersi immedesimare in questi personaggi. Affinché ciò accada, chi si occupa di montaggio video deve conoscere bene i principi di visual storytelling per parlare un linguaggio simbolico, metaforico, ma anche immediatamente comprensibile.

Durante questo corso di video editing, dedicato ai principi di narrazione digitale, imparerai a individuare più facilmente gli archetipi rappresentati nei film e nelle serie tv di maggiore successo e da qui potrai ricavare gli strumenti per le tue narrazioni, scegliendo poi tu stesso i programmi che preferisci per montare i tuoi video (o per creare storyboard che darai alla tua agenzia).

Durante il corso analizzeremo e decifreremo opere cinematografiche con la guida di Riccardo Apuzzo, docente esperto di linguaggio cinematografico e di tecniche di marketing e comunicazione.

Riccardo ti condurrà nel passaggio dall’analisi filmografica al collegamento con il tuo progetto e con il messaggio che vorrai comunicare al tuo pubblico, aiutandoti anche nella fase di scrittura, necessaria per creare il video.

Per darti un’idea: assisterai alle vicende di figure predestinate di Re (tradizionali o contemporanei) in film come Interstellar, Ritorno al Futuro, Star Wars o in serie tv come Stranger Things, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek.

Guarderai il Guerriero in azione come poliziotto o gangster in The Irishman, Breaking Bad, Narcos, Gomorra, Westworld.

Riconoscerai il Mago nella figura del detective in film come Fargo, Seven, Il silenzio degli innocenti o in serie come Twin Peaks o Riverdale.

L’Amante lo troverai senza dubbio nelle opere di Woody Allen così come in film quali Shame e In the Mood for Love o in serie come Sex and the City, Desperate Housewives e Devious Maids.

Back to the Future di Robert Zemeckis

Gli archetipi, nel marketing e nella comunicazione

L’analisi delle figure archetipali è uno strumento fondamentale a disposizione dei responsabili comunicazione e dei creativi per l’identificazione del personaggio, ancora prima della fase di post-produzione.

Per promuovere il Brand di un’azienda in modo efficace, puoi sfruttare un archetipo. Per lanciare sul mercato un prodotto con una campagna pubblicitaria, puoi scegliere un carattere preciso per essere più riconoscibile e di impatto. Per farlo devi sapere bene qual è l’Eroe che incarna l’attenzione, il sentimento e la determinazione e che ti porterà a sensibilizzare l’opinione pubblica rispetto a una determinata tematica.

La risposta sintetica e pratica a queste domande è il corso Comunicare con gli Archetipi percorsi di narrazione digitale.

Questo corso ti dà le nozioni fondamentali per pensare e scrivere una storia, ancor prima di realizzare il tuo montaggio video con effetti speciali.

Ogni partecipante ripercorre un appassionante (seppur sintetico) viaggio nel mondo del cinema per decifrare nel dettaglio i linguaggi narrativi.

Una volta studiate le caratteristiche di ogni archetipo, ti chiederemo di creare una tua storia che dovrà coinvolgere il tuo pubblico portandolo a conoscere il tuo evento, il tuo brand o il tuo servizio aziendale.

Durante questo corso impari quindi a riconoscere i caratteri e i percorsi degli Eroi ricorrenti in film e serie tv e a progettarne di nuovi, in funzione delle tue esigenze di comunicazione.