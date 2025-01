Yale Smart Lock Linus L2 è compatibile con Matter

Pubblicità

Yale, marchio noto nel mondo delle serrature e, da diversi anni, anche in quello della domotica, ha aggiornato il suo Smart Lock Linus L2, fiore all’occhiello della gamma delle serrature intelligenti: la novità più rilevante è l’introduzione della compatibilità con Matter, lo standard di connettività tra dispositivi di diversi marchi per la casa smart.

Con l’integrazione di Matter, la serratura Linus L2 offre agli utenti la possibilità di collegare facilmente un numero ancora maggiore di dispositivi. Pur essendo già compatibile con molti dei principali sistemi smart home, l’adozione di Matter rappresenta un ulteriore passo avanti verso un ecosistema domestico sempre più universale e interconnesso.

In questo modo, la serratura diventa ancora più versatile perché in grado di integrarsi perfettamente con tutti i sistemi domotici e gli assistenti vocali più diffusi, eliminando la necessità di accessori e hub aggiuntivi.

Compatibilità universale

Grazie a Matter, gli utenti non saranno più costretti a scegliere una piattaforma specifica per gestire i propri dispositivi smart. Questo vuol dire che Linus L2 funzionerà senza problemi con i principali ecosistemi, come Casa di Apple, Google Home e Amazon Alexa.

Se desiderate ulteriori dettagli su questa serratura, il collegamento da seguire è direttamente questo. Smart Lock Linus L2 è già disponibile al prezzo di vendita consigliato di 229 €: tutti i prodotti Yale sono disponibili nel negozio del marchio da questa pagina di Amazon.

Ricordiamo che all’inizio del 2025 la Connectivity Standards Alliance, siglata CSA, che gestisce Matter, ha annunciato che Apple, Google e Samsung accetteranno i risultati della certificazione e dei test di Matter per i loro programmi “Works With”: ne abbiamo parlato più in dettaglio in questo articolo.

