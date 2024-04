Alfa Romeo Milano dà la scossa elettrica al Biscione

Da anni Alfa Romeo annuncia l’arrivo della sua prima auto completamente elettrica e ora finalmente ci siamo: Milano è un SUV compatto, il primo a traghettare la storia secolare del Biscione nell’era delle auto completamente green, elettriche e con una componente tecnologica sempre più estesa e importante.

Lunga 4,17 metri e larga 1,78m vanta una delle capacità di carico miglior del settore pari a ben 400L, ma questo è un dettaglio quasi secondario per l’animo sportivo degli Alfisti. Anche se batteria da 54kWh e piattaforma sono molto simili a quelli di Jeep Avenger e FIAT 600, con autonomia WLTP di 410 km, lo spirito alfa spicca nelle motorizzazioni.

Milano elettrica e Veloce

La versione per così dire base offre 156 cavalli, 115 kW, mentre quella superiore Veloce arriva a 180 kW pari a 240 cavalli. Si aggiunge anche la versione ibrida con motore a tre cilindri da 1,2 litri con potenza di 136 CV.

I modelli elettrici offrono tre modalità di guida: una che massimizza l’efficienza e l’autonomia, modalità Natural per equilibrare prestazioni e comfort, infine Dynamic per massime prestazioni e piacere di guida grazie alle calibrazioni ad hoc di sterzo e accelerazione.

Per quanto riguarda la ricarica grazie alla tecnologia da 100 kW è possibile la ricarica rapida dal 10% all’80% in meno di 30 minuti: il navigatore include indicazioni per individuare al volo le stazioni più vicine.

Tecnologia a bordo

Alfa Romeo Milano offre un sistema opzionale di assistenza alla guida di livello 2. Con Alfa Connect Services sono possibili aggiornamenti software a distanza OTA, gestione da remoto per ricarica, clima abitacolo, assistente virtuale Hey Alfa e anche ChatGPT.

Per il momento è possibile ordinare esclusivamente la versione top Milano Speciale, quindi la configurazione più costosa, questo sia nella versione elettrica da 41.500 euro oppure ibrida da 31.900 euro.