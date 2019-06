Alfawise X1 le E-Bike pieghevole in super offerta limitata: solo 380 euro

Offerta da non perdere per chi desidera acquistare una bicicletta elettrica pieghevole per la bella stagione: Alfawise X1 è in super offerta grazie ad un coupon ad un prezzo imperdibile, circa 380 euro, un affare da non lasciarsi sfuggire.

Alfawise X1 è una e-bike dotata di 3 modalità di guida, elettrica, assistita e manuale, per soddisfare qualunque tipologia ed esigenza. Include una una batteria agli ioni litio (da 7.8 oppure da 10,4 Ah integrata), con un chilometraggio massimo di 40 km in modalità elettrica pura (per la versione con batteria da 10,4 Ah).

Trattandosi di un bicicletta pieghevole, include tre diversi livelli di snodi e piegature, per poter garantire la massima maneggevolezza e trasportabilità in ogni situazione. Include pneumatici gonfiabili in gomma da 14 pollici con struttura antiscivolo, antiurto, per un’esperienza di guida confortevole anche sulle strade più ripide.

Integra freni a disco duraturi ed efficiente su entrambi i pneumatici anteriori e posteriori ed un motore da 250 W, che permette di raggiungere una velocità massima di 25 km / h che consente di affrontare anche solite fino a 25 gradi di pendenza. Con altezza regolabile sia per sella che manubrio, è dotata di telaio in lega di alluminio, leggero e resistente, resistente ad un carico fino a 120 kg.

La versione base con batteria da 7.8 Ah è vendita online a circa 410 euro cliccando su questo link diretto ma utilizzando il codice sconto ALFAWISEX1S potrete acquistarla a soli 380 euro circa.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.