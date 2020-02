I clienti iliad sono oltre 5 milioni, la rete continua a potenziarsi ed espandersi

Solo a novembre erano oltre 4,5 milioni: l’ingresso in Italia è definito un «Enorme successo commerciale» da Thomas Reynaud, CEO del gruppo, che in una intervista rilasciata negli scorsi giorni ha svelato che ora nel nostro Paese gli utenti iliad sono oltre 5 milioni. Il dirigente ha anche dichiarato che la società intende trasformare il grande successo commerciale anche in successo economico, proseguendo con l’espansione e il potenziamento della propria infrastruttura di rete.

L’obiettivo è di arrivare a 6.000 siti radio entro la fine di quest’anno. Ricordiamo che dove non sono disponibili antenne iliad proprietarie la copertura è assicurata dalla rete di Wind Tre, sia per le telefonate che per messaggi e Internet. Gli impianti iliad 4G sono quasi 2.400 di cui oltre la metà, quasi 1.300 siti, sono già in funzione anche sulla banda 2100 MHz. Questo significa che gli utenti che possiedono smartphone in grado di supportare questa frequenza e la tecnologia di aggregazione, possono già beneficiare di prestazioni e velocità di connessione superiori.

L’operatore fornisce connettività 4G sulle bande dei 2600 MHz, 1800 MHz e ora anche in 2100 MHz. I terminali abilitati all’aggregazione assicurano prestazioni superiori dove sono disponibili impianti che funzionano con tutte e tre le bande indicate. Tutti i dettagli della copertura geografica iliad Italia, per le reti 2G, 3G e anche 4G e 4G+ possono essere consultati a partire da questa pagina del sito ufficiale. Nel frattempo prosegue l’offerta commerciale con i piani già noti, tra cui spicca GIGA 50 con chiamate e SMS illimitati, 50GB di traffico dati mensile a 7,99 euro.

Il risultato di oltre 5 milioni di utenti iliad è stato raggiunto in solamente 18 mesi dal lancio, come rilevato dal francese Les Echos, avvenuto a maggio del 2018 con un evento a Milano a cui macitynet era presente. Il totale degli utenti e tutti i dettagli sui risultati iliad Italia saranno svelati dall’operatore a marzo con la presentazione della prossima trimestrale.

