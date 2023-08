All’asta il secondo assegno emesso da Apple

La casa di aste statunitense RR Auction ha messo in vendita al miglior offerente un nuovo lotto di diversi oggetti che riguardano a vario titolo Apple, incluso il secondo assegno emesso da Steve Jobs e Steve Wozniak, un Apple I funzionante (il primo computer prodotto da Apple), e un iPhone di prima generazione ancora sigillato.

L’assegno siglato dai co-fondatori di Apple è datato 19 marzo 1976; era stato emesso per il pagamento di una azienda specializzata in circuiti stampati ed è uno dei primissimi titoli di pagamenti emessi da Apple nei primi anni di vita dell’azienda.

Probabilmente l’assegno servì per pagare i primi circuiti stampati sfruttati per creare l’Apple I, e la casa di aste lo presenta come “uno straordinario pezzo da museo” e un documento di “immenso valore storico”.

Tra l’hardware offerto all’asta (qui l’elenco completo) c’è, come accennato, un Apple I funzionante, acquistato dall’attuale acquirente al Computer Hobbyist Show di Framingham (Massachusetts) nel 1980; altri oggetti in vendita sono dispositivi sviluppati da Douglas Engelbart (l’inventore del mouse) e versioni intatte e sigillate di primissimi iPhone e Nintendo Entertainment System (NES).