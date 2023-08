Samsung TV Plus amplia l’offerta con più di 100 canali

Samsung TV Plus, app gratuita preinstallate sulle Smart TV lanciata nel 2019, amplia ulteriormente la sua offerta e raggiunge il traguardo di oltre 100 canali TV in Italia.

Tra giugno e luglio sono arrivate novità che rendono la piattaforma streaming più variegata. Il servizio in streaming completamente gratuito di Samsung propone canali TV e Video On Demand d’informazione, con La7, cinema, grazie al canale dedicato agli amanti del western Grjngo, musica con il lancio di Vevo Pop 70’s & 80’s, e serie TV con Baywatch ri-masterizzata e altro ancora.

I nuovi canali disponibili, sono: La 7, Lifestyle by LEI (canale dedicato alle donne), Travel & Living by DOVE (guide di viaggio), Onda Blu (canale dedicato agli sport oceanici, all’ambiente e alla natura), CNN Fast (notizie da tutto il mondo), Vevo ’70s & ’80s (video musicali degli artisti italiani e internazionali degli anni ‘70 ed ‘80), RBN (dedicata ai tifosi della Juventus), FIFA+ (partite in diretta della Fifa Women’s World Cap).

TV Plus è preinstallata su tutte le Smart TV Samsung 2016-2023 e disponibile per il download su Google Play e Galaxy Store per smartphone e tablet Samsung. Il servizio è gratuito, supportato da pubblicità; è disponibile in Italia ed in altri 15 paesi europei. Per la fruizione serve una connessione internet. A gennaio di quest’anno è circolata una voce secondo la quale Samsugn vuole offrire questa app anche ad altri produttori di TV.

