Eleglide C1 e C1 ST, sconto con regalo per la bici elettrica adatta davvero a tutti

Pubblicità Il mese più caldo dell’annoi è qui, ma la voglia di spostarsi in bici elettrica non cala. Per questo vi consigliamo di dare uno sguardo all’offerta sui modelli Eleglide C1 e C1 ST. Stesso identico prezzo di listino e stesso sconto: si acquista a 1199 euro. La prima è adatta per i più giovani e per gli uomini, mentre la seconda è consigliabile maggiormente ad un pubblico femminile. Eleglide C1 ST propone un motore centrale da 250W, ruote da 27,5″, batteria da 522Wh e autonomia fino a 150 km con pedalata assistita. Il motore centrale da 250W garantisce un’ampia autonomia e una coppia elevata, rendendo la pedalata più agevole. La velocità massima è quella prevista dal codice della strada, pari a 25 km/h, con la bici che risulta dotata di pneumatici da 27,5 x 2,25 pollici e di un cambio Shimano a 7 velocità. Sul manubrio vanta un display LCD in grado di fornire tutte le principali informazioni sulla marcia, con una luce omologata StVZO per le passeggiate notturne in sicurezza. Prezzo e disponibilità Solitamente ha un prezzo di listino di 1249 euro, ma al momento utilizzando il codice sconto C1ELEGLIDE la si porta a casa a 1199 euro. Oltre allo sconto, l’offerta include due graditi regali: borsa a manubrio per lo smartphone e kit per la riparazione. Eleglide C1 Molto simile, ma leggermente diverso nel design, è il modello da Trekking Eleglide C1. Anche in questo caso il motore centrale è da 250W, con ruote da 27,5″, batteria da 522Wh e stessa autonomia della sorella fino a 150 km. Le due bici vantano caratteristiche praticamente identiche, con la stessa batteria removibile da 522Wh, che permette di percorrere fino a 150 km in modalità assistita. Anche in questo caso la velocità massima è di 25 km/h e anche la dotazione di pneumatici e cambio identica: 27,5 x 2,25 pollici e cambio Shimano a 7 velocità. Stesso display LCD e luce omologata StVZO, che offre un fascio luminoso appositamente studiato per migliorare la visibilità sulla strada, evitare

l’abbagliamento e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Così come il modello ST, propone l’attacco manubrio regolabile, con possibilità di personalizzare l’angolazione e l’altezza del manubrio stesso, per ottenere la posizione di guida ottimale. Entrambe le bici sono anche dotate di sospensioni idrauliche e freni a disco idraulici, per un maggiore comfort durante la guida, senza rinunciare alla sicurezza. Stesse caratteristiche tecniche e stesso prezzo di listino di 1249 euro, ma al momento utilizzando il codice sconto C1ELEGLIDE la si porta a casa a 1199 euro. Oltre allo sconto, l’offerta include due graditi regali: borsa a manubrio per lo smartphone e kit per la riparazione.

