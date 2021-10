Amazfit Stratos, smartwatch elegante e sportivo in offerta a 76 euro

Quanti fossero alla ricerca di uno smartwatch sportivo, ma elegante allo stesso tempo, da utilizzare nel quotidiano, Amazfit è il brand adatto. Nel tempo è riuscito ad imporsi come un vero protagonista del settore, in grado di rilasciare sul mercato prodotti a prezzi competitivi, ma con un solido sistema operativo alle spalle. Oggi in offerta Amazfit Stratos, proposto a 76 euro. Clicca qui per acquistarlo.

Un design certamente innovativo e resistente, semplice ed accattivante allo stesso tempo. Si tratta di un orologio perfetto per l’attività sportiva, ma che può essere utilizzato anche nel quotidiano, per via della sua eleganza. Propone un quadrante da 1,34 pollici, con schermo protetto da vetro 2.5D. Si tratta di un display transfettivo a colori che può mostrare l’orario in maniera chiara anche sotto la luce del sole.

Propone tre tasti fisici in acciaio Inox 316L e in più lo schermo tattile. Gode di un livello di resistenza all’acqua raggiunge le 5ATM, così da poterlo indossare durante ogni nuotata. Non solo, l’orologio supporta 16 modalità di sport, quali: corsa, camminata, ciclismo all’aperto, nuoto al chiuso, nuoto all’aperto, corsa al chiuso, ciclismo al chiuso, macchina ellittica, montagna, corsa campestre, triathlon, sci, calcio, tennis, multisport, salto della corda.

Durante l’attività fisica i dati principali vengono mostrati in tempo reale, fornendo prontamente degli avvisi. Quanto ad autonomia, permette di raggiungere 5 giorni di utilizzo continuo, mentre se si sceglie di attivare il GPS, l’utilizzo continuato può raggiungere le 35 ore.

Come già accennato, è dotato di uno schermo transflettivo a colori da 1,34 pollici a basso consumo energetico, con risoluzione 320×300, mentre al suo interno si basa su un processore dual-core da 1,2 Ghz, affiancato da una memoria interna di 512M RAM, con

4 GB di memoria, di cui 2 GB circa di spazio utilizzabile dall’utente.

Naturalmente, non rinuncia a GPS interno a basso consumo energetico, oltre al supporto satelliti GLONASS, connessione Wireless Wi-Fi IEEE 802.11b/g 2.4GHz, Bluetooth 4.0, sensori del battito cardiaco PPG, sensore di accelerazione a tre assi, giroscopio, sensore geomagnetico e di pressione atmosferica, oltre a quello di luce ambientale.

Potete acquistare Amazfit Stratos a 76 euro circa direttamente a questo indirizzo.