Amazon fa il miracolo: AirPods Pro pronta spedizione e in sconto

AirPods Pro in pronta consegna e, per giunta, in sconto? Andate su Amazon che fa il doppio miracolo: proporvi i più recenti degli auricolari di Apple (recensiti da Macitynet qui) in spedizione oggi e consegna domani e con un (seppure piccolo) ribasso di prezzo: 271,77 euro invece che 279 euro

Non useremo questo articolo per parlare degli AirPods Pro, di cui abbiamo discusso in maniera massiccia per settimane. Del resto sopra trovate una recensione molto dettagliata che vi dice tutto quel che dovete sapere e quel che ne pensiamo. In sintesi però dobbiamo dire che si tratta di una versione rinnovata dei più popolari auricolari full wireless del mercato. Hanno un fattore di forma molto simile a quello degli AirPods tradizionali ma aggiungono una superiore ergonomia grazie ai copriauricolari in gomma e, soprattutto, hanno un efficiente sistema di soppressione del rumore. Sono altrettanto perfettamente integrate con iPhone quando lo sono le AirPods, hanno una custodia wireless per la ricarica e una autonomia fino a 5 ore.

Come accaduto con le precedenti versioni non appena queste sono state lanciate, sono difficili da trovare. Stanno arrivando in quantità limitate agli APR e anche persino presso gli Apple Store possono non essere pronta consegna. On line non si comprano tranne che presso Apple Store on line che però ve li spedisce solo ad inizio dicembre e ben che andrà ve li recapiterà il 4 dicembre o nel peggiore dei casi addirittura l’11 dicembre. Amazon li ha pronta spedizione con consegna a casa vostra entro 24 ore (in alcune zone addirittura domenica compresa), accetta un reso senza condizioni fino alla fine di gennaio e adesso li sconta anche di qualche euro. C’è una occasione migliore di questa sul mercato? Non crediamo proprio…

Click qui per comprare, ovviamente allo stesso prezzo di Apple: 271,77 euro €

Se l’offerta di questa pagina non fosse più disponibile consultate la nostra sezione Offerte Apple su Amazon per verificare le ultimissime segnalazioni.