Samsung ha realizzato un Galaxy Note 10+ per i fan di Star Wars

I più grandi fan di Star Wars troveranno in Samsung un vero e proprio alleato, soprattutto adesso con il rilascio di una particolare versione del Galaxy Note 10+ dedicato alla saga, che prende il nome di Star Wars Special Edition e che celebra l’uscita del film The Rise of Skywalker. Ecco le foto.

Il terminale in edizione speciale presenta una combinazione di colori nero e rosso, oltre ad una grafica e suoni personalizzati, per richiamare il personaggio di Kylo Ren, con tanto di custodia abbinata, Galaxy Buds e un distintivo da collezione in metallo.

La variante del Note 10+ di Star Wars raggiungerà 15 mercati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Hong Kong e Spagna, a partire dal 10 dicembre prossimo. Negli Stati Uniti sarà disponibile il 13 dicembre in edizione sbloccata a 1.300 dollari su Amazon, nei negozi Samsung e in altri Best Buy e Microsoft.

In effetti, la versione in questione non sembra incrementare il prezzo di listino. Non si tratta di una somma di troppo superiore a quanto la società richiede per la edizione normale: a questo punto, il vero problema sarà dato dalle quantità. Siamo pronti a scommettere che il terminale andrà a ruba anche tra coloro che vorranno rivenderlo sui vari siti di aste online, per guadagnarci sù.

Al momento, Galax Note 10+ con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata costa circa 900 euro su Amazon.