Amazon Fire TV Stick in regalo comprando un dispositivo D-Link

In vista del periodo natalizio D-Link dedica nuove offerte ai propri clienti riproponendo la campagna promozionale DLink4Me: così, a partire dal 1 dicembre e fino al 30 gennaio 2022, sarà possibile rendere la propria casa più smart visto che grazie all’acquisto di un prodotto D-Link si riceverà in omaggio un Amazon Fire TV Stick.

Quest’anno la società ha pensato ad Amazon Fire TV Stick per consentire a tutte le famiglie di migliorare la connettività casalinga e creare una smart home moderna. Grazie all’acquisto di un modem, un router oppure un Wi-Fi extender, i clienti potranno rendere smart il loro televisore ricevendo in omaggio il telecomando Amazon per godere dei contenuti streaming in HD.

I beni promozionati sono 6 (sei) prodotti di elettronica a marchio D-Link presenti nel listino prodotti ufficiale 2021 D-Link:

DIR-X1560 , un router Wi-Fi 6 che permette di aumentare, fino a quattro volte, il numero totale di dispositivi che la rete è in grado di gestire (68,98 euro)

, un router Wi-Fi 6 che permette di aumentare, fino a quattro volte, il numero totale di dispositivi che la rete è in grado di gestire (68,98 euro) DAP-X1860 , un Wi-Fi extender di nuova generazione che aumenta immediatamente la copertura Wi-Fi fino a 185 m2 (79,50 euro)

, un Wi-Fi extender di nuova generazione che aumenta immediatamente la copertura Wi-Fi fino a 185 m2 (79,50 euro) DVA-5593 , un modem-router in grado di ridurre al minimo il traffico di rete garatendo connessioni più stabili e veloci (rispetta la direttiva AGCOM per il Modem Libero ed è comodo per chi vuole mantenere la stessa offerta dell’operatore) (179,90 euro)

, un modem-router in grado di ridurre al minimo il traffico di rete garatendo connessioni più stabili e veloci (rispetta la direttiva AGCOM per il Modem Libero ed è comodo per chi vuole mantenere la stessa offerta dell’operatore) (179,90 euro) DWR-921 , un mobile router progettato per offrire una connettività senza interruzioni anche nel caso in cui la linea fissa o mobile riscontrino dei problemi: una volta connesso è possibile trasferire dati, visualizzare contenuti in streaming, inviare messaggi (129,90 euro)

, un mobile router progettato per offrire una connettività senza interruzioni anche nel caso in cui la linea fissa o mobile riscontrino dei problemi: una volta connesso è possibile trasferire dati, visualizzare contenuti in streaming, inviare messaggi (129,90 euro) DWR-953 , un router wireless che consente di passare, senza soluzione a una rete secondaria mobile 4G LTE, nel caso in cui la banda larga smette di funzionare, per continuare a usare internet senza interruzioni (106,39 euro)

, un router wireless che consente di passare, senza soluzione a una rete secondaria mobile 4G LTE, nel caso in cui la banda larga smette di funzionare, per continuare a usare internet senza interruzioni (106,39 euro) DWR-933, un compatto hotspot mobile ad alta velocità con una batteria di lunga durata che permette di collegare fino a 10 dispositivi contemporaneamente e usufruire comunque di elevate velocità di download (129,99 euro)

Per poter ricevere la Amazon Fire TV Stick, del valore di 39,99 euro, è necessario acquistare uno dei prodotti sopracitati presso uno dei negozi aderenti alla promozione. A questo pagina del sito ufficiale trovate il regolamento dove potete consultare due diversi elenchi, uno con i distributori all’ingrosso e uno coi negozi online che sono ESCLUSI dalla seguente operazione e sono quindi da evitare perché la fattura da presentare poi per ricevere l’omaggio non verrà accettata. Potete quindi acquistare i prodotti sopracitati anche direttamente su Amazon, purché siano “venduti e spediti da Amazon” o da un altro dei negozi che NON sono elencati nella pagina del regolamento.

Portato a termine l’acquisto entro il 31 gennaio bisogna poi collegarsi al sito www.dlink4me.it e compilare i campi obbligatori, allegando la scansione dello scontrino/fattura di acquisto del prodotto: a quel punto il premio verrà consegnato entro 30 giorni lavorativi dall’inoltro del modulo. Ai fini del controllo della validità del numero di serie del prodotto, il consumatore dovrà anche fotografare l’etichetta apposta sotto al prodotto stesso e non quella presente sulla confezione (il numero di serie è preceduto dalla dicitura “S/N”).

Di seguito trovate i box di acquisto dei prodotti su Amazon, ma verificate prima che siano “venduti e spediti da Amazon” o da uno dei rivenditori NON elencati nella pagina del regolamento.

