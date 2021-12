Pioneer DJ, è arrivato rekordbox CloudDirectPlay per CDJ-3000

AlphaTheta Corporation ha rilasciato oggi il nuovo firmware in versione 2.0 per il multiplayer CDJ-3000 del suo brand Pioneer DJ. Questo aggiornamento introduce una nuova funzionalità: rekordbox CloudDirectPlay, che rende possibile riprodurre direttamente la musica salvata in cloud usando il CDJ-3000.

Sin dal suo rilascio (era il mese di settembre dello scorso anno), il CDJ-3000 è diventato un dispositivo di riferimento per i DJ da tutto il mondo, aiutandoli ad esibirsi in modo ancora più creativo. Con il salvataggio dei file sulla nuvola che continua a crescere in popolarità, sempre più artisti stanno cercando il modo di gestire la loro musica online; il passo naturale successivo diventa quindi il desiderio di riprodurre quella musica direttamente dal cloud, senza necessità di scaricarla in un computer ed esportarla su un dispositivo di memoria USB.

Oggi, con rekordbox CloudDirectPlay, i DJ possono così combinare le funzionalità avanzate del CDJ-3000 con la praticità di un accesso diretto alla loro musica sul cloud: basta connettere il dispositivo a internet tramite una connessione PRO DJ LINK con un cavo LAN per iniziare a usare la nuova funzionalità.

Prima però si esporta una chiave di autenticazione da rekordbox su un dispositivo di memoria USB che, quando viene collegato al CDJ-3000, permette di effettuare l’accesso alla propria libreria di rekordbox direttamente dal player. Questo significa che diventa possibile riprodurre le tracce salvate nel cloud così come quelle esportate sul dispositivo di memoria USB. In più se il proprio dispositivo di memoria USB andasse perso o danneggiato, sarà possibile disabilitare la sua autenticazione da rekordbox ed esportare una nuova chiave di autenticazione su un dispositivo differente così che la libreria musicale sia sempre al sicuro.

L’aggiornamento del firmware si può scaricare direttamente da questa pagina del sito ufficiale. Per farsi un’idea di come funziona il nuovo rekordbox CloudDirectPlay è possibile dare un’occhiata al video tutorial disponibile su YouTube. Maggiori informazioni sul sito ufficiale rekordbox.com.