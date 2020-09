In USA Amazon Prime Air può iniziare le consegne con i droni: è un vettore aereo

Prime Air di Amazon può ufficialmente iniziare le prove di consegna con i droni negli Stati Uniti. La FAA ha concesso ad Amazon lo status di “vettore aereo”, con il colosso che utilizzerà un drone ibrido di nuova generazione a forma esagonale mostrato l’anno scorso.

Amazon non ha rivelato quando, o dove, inizieranno le prove di consegna commerciale, ma come sottolinea Bloomberg dispone di siti di prova nel nord-ovest e nella vicina area di Vancouver. David Carbon, vicepresidente di Amazon, così ha commentato la notizia:

Questa certificazione è un importante passo avanti per Prime Air e indica la fiducia della FAA nelle procedure operative e di sicurezza di Amazon per un servizio di consegna autonomo con droni che un giorno consegnerà pacchi ai nostri clienti in tutto il mondo

Amazon non è il primo operatore di droni a ricevere l’approvazione della FAA. Anche la consociata di Alphabet, Wing, e UPS stanno eseguendo prove sotto l’approvazione dalla FAA.

Amazon ha discusso apertamente delle sue ambizioni di consegna con i droni per anni, ma la pandemia è servita come ulteriore spinta per l’azienda. Amazon ha visto un massiccio aumento delle vendite online negli ultimi mesi, abbastanza da raddoppiare i suoi profitti nell’ultimo trimestre. Ha assunto più di 100.000 nuovi lavoratori, ma sembra che le consegna degli ordini tramite droni rappresenti una nuova parte del suo piano di espansione per tenere il passo con la domanda sempre crescente.

Vi ricordiamo che la prima consegna Amazon con un drone risale al marzo del 2017. Se sentite un po’ la nostalgia e volete rivedere quel video, il link da seguire è questo.