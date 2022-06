Amazon Prime Day 2022, la festa degli sconti è il 12 e 13 luglio

Come anticipato, Prime Day edizione 2022, l’evento annuale di Amazon, torna il 12 e 13 luglio e dedica ai clienti Amazon Prime moltissime offerte su prodotti più desiderati. Le 48 ore di offerte inizieranno a mezzanotte del 12 luglio e dureranno fino al 13 luglio per i clienti Amazon Prime in Italia, Austria, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Francia, Germania, Giappone, Lussemburgo, Messico, Paesi Bassi, Portogallo, Singapore, Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti, e per la prima volta in Polonia e Svezia.

Più tardi in estate, inoltre, Prime Day arriverà anche in India, Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti e, per la prima volta, in Egitto. I clienti avranno la possibilità di acquistare prodotti di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese. Le nuove offerte in tutte le categorie – dalla moda all’elettronica passando per giochi e articoli per la casa – verranno rese disponibili durante tutto Prime Day 2022, garantendo grandi risparmi su moltissimi prodotti.

Prima acquisti più risparmi

I clienti Amazon Prime non dovranno aspettare Prime Day per iniziare lo shopping. Le offerte anticipate solo per clienti Amazon Prime iniziano già il 21 giugno.

Amazon Fresh : dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia.

: dal 21 giugno, i clienti Amazon Prime otterranno €5 di sconto con l’acquisto di cinque prodotti inclusi in una speciale selezione che comprende prodotti caseari, carne, pesce, gastronomia e pasti pronti, dessert e snack, dispensa, cura personale, prodotti per la casa, bibite e articoli per l’infanzia. Amazon Music Unlimited : dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast.

: dal 21 giugno, e per un periodo di tempo limitato, i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Amazon Music Unlimited potranno accedere a 4 mesi senza costi aggiuntivi – con 90 milioni di brani senza pubblicità in HD e milioni di podcast. Audible : dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese).

: dal 21 giugno, per i clienti Amazon Prime che non hanno mai provato Audible (o hanno cancellato l’abbonamento da almeno 6 mesi), sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al servizio a soli 2,95€ al mese per 6 mesi e avere accesso senza limiti a un catalogo di migliaia di audiolibri, podcast e serie audio, da ascoltare dove e quando vuoi, anche offline, dall’app o dal sito (non sarà possibile utilizzare i 30 giorni di prova gratuita, dopo i 6 mesi l’abbonamento si rinnova automaticamente a 9,99€ al mese). Kindle Unlimited : a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo.

: a partire dal 21 giugno i clienti Amazon Prime potranno usufruire di tre mesi di Kindle Unlimited a 0,00€, approfittando così dei vantaggi offerti da un accesso illimitato a oltre 1 milione di eBook su qualsiasi dispositivo. Dispositivi Amazon: dall’1 luglio si può risparmiare fino al 40% sull’acquisto del router eero mesh WiFi. Inoltre, dall’8 luglio saranno disponibili ulteriori offerte per risparmiare fino al 60% su dispositivi Amazon selezionati, inclusi Echo Dot (3ª e 4ª generazione), Echo Show 5 (2ª generazione), Fire TV Cube, videocamere Blink, Ring Video Doorbell e molti altri.

Prodotti delle piccole e medie imprese

Quest’anno supportare le piccole e medie imprese è più facile che mai. Grazie al badge Piccola Impresa, i clienti Amazon Prime potranno scoprire e acquistare ancora più facilmente i prodotti delle piccole e medie imprese all’interno della vetrina Amazon dedicata. Questo nuovo badge rende facile ai clienti identificare prodotti dei piccoli imprenditori e degli artigiani.

Prepararsi ad Amazon Prime Day 2022

Macitynet seguirà tutte le offerte con i suoi resoconti giornalieri, la segnalazione degli sconti più vantaggiosi sia attraverso la home page e la sezione dedicata alle offerte che attraverso il canale offerte di Telegram a cui invitiamo i nostri lettori ad iscriversi per conos