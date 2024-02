Amazon Prime Video mette la pubblicità e toglie il Dolby

I principali servizi di streaming sono già passati agli abbonamenti sostenuti dalla pubblicità e, a modo suo, anche Amazon lo sta facendo: dopo aver annunciato l’arrivo degli spot in Prime Video in quattro nazioni, ora si apprende che se da una parte arrivano gli annunci commerciali, dall’altra si perdono anche Dolby Vision e Dolby Atmos.

Da sempre considerato uno dei benefit più grandi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime, il servizio TV streaming del colosso di Jeff Bezos finora non richiedeva pagamenti extra per poter vedere film e serie TV con qualità audio e video top.

Purtroppo questo è già cambiato in USA, Canada, Regno Unito e in Germania, come segnala The Verge, dove la pubblicità è già arrivata, mentre in contemporanea Dolby Vision e Atmos sono scomparsi.

Prime Video con pubblicità ma senza Dolby

La società tranquillizza gli utenti assicurando che la pubblicità in Prime Video non è né invasiva né in quantità smodata come nei canali TV tradizionali. Chi sceglie di non pagare il costo extra di 2,99 euro al mese, potrà comunque vedere film e serie TV con risoluzione 4K, tecnologia HDR10 e Dolby Digital 5.1, in pratica standard Home Teather di una generazione precedente.

Chi è già abbonato ad Amazon Prime può rimuovere la pubblicità e riottenere Dolby Vision e Dolby Atmos pagando una sovrapprezzo mensile di 2,99 euro per accedere al piano Premium.

Invece non cambia nulla (e non dovrà fare assolutamente nulla) l’utente già abbonato ad Amazon Prime che non desidera eliminare gli spot: il servizio streaming rimane incluso nel pacchetto e si coniinuerà a pagare la solita cifra. Amazon ha promesso che nel 2024 non arriveranno aumenti.

Per chi vuole solo Prime Video

Ricordiamo che anche chi non è abbonato ad Amazon Prime, può scegliere di abbonarsi esclusivamente a Prime Video pagando 4,99 euro al mese oppure 49,90 all’anno: questi i prezzi correnti in Italia.

Ma in USA e in Germania l’abbonamento solo Prime Video costa rispettivamente 8,99 dollari o 8,99 euro al mese. A questo importo è sempre possibile aggiungere il costo extra di 2,99$ o 2,99€ per togliere la pubblicità e riottenere la maggiore qualità di Dolby Vision e Atmos.

Se anche in Italia il prezzo del solo abbonamento Prime Video verrà portato a 8,99 euro, più i 2,99 euro per l’extra, la spesa totale mensile è di 11,98 euro, più del doppio rispetto ai 4,99 euro attuali.

Comunque è solo questione di tempo: la prossima fase di introduzione degli spot è già prevista per Italia, Francia Spagna, Messico e Australia. Amazon non dichiara le tempistiche ma, considerando come si muove il mercato streaming, è molto probabile che lo vedremo molto presto.

