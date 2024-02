Sconto Samsung T7 Touch, SSD veloce da 2 Tb con lettore di impronte a 149€

Il Samsung T7 Touch, un SSD con lettore di impronte digital, scende al minimo nella versione da 2 TB: solo 149€.

Questo dispositivo è in n grado di offrire velocità di trasferimento elevate graze alla tecnologia USB 3.2 Gen . Offre una velocità di lettura di 1.050 megabyte al secondo e di scrittura di 1.000MB/s , circa il doppio del precedente T5 e di 9,5 volte superiore rispetto ai tradizionali HDD esterni. Inoltre, il dispositivo può raggiungere la massima velocità se utilizzato con l’interfaccia NVMe.

Come accennato, per garantire un livello di sicurezza superiore, oltre alla protezione con password e alla crittografia hardware AES a 256 bit, Samsung T7 Touch è dotato del primo scanner di impronte digitali integrato in un SSD Samsung.

Il T7 Touch dispone inoltre di un ‘Motion LED’, che consente all’utente di controllare l’attività del dispositivo con una semplice occhiata. In base alla modalità in cui il led lampeggia, è possibile capire, infatti, quali operazioni vengono svolte dal dispsitivo (trasferimento dati, lettura impronta digitale, ecc…).

https://youtu.be/K8QF7dnpxTY

L’involucro è metallico (alluminio); il nuovo SSD pesa appena 58 grammi: le dimensioni sono: 85 x 57 x 8 mm. Il T7 Touch offre nella conrezione un un cavo USB Type-C-to-C e un cavo USB Type-C-to-A, ed è compatibile con i sistemi operativi Mac (ac OS X 10.10 Yosemite e seguenti), Windows e Android.

Nel corso delle ultime settimane costava 160€ circa, oggi lo comprate al minimo a 149 € nella versione da 2 TB.