Amazon vende iPhone XR da 256 GB al prezzo del 64GB: 743 euro

Il miglior affare per chi cerca oggi un iPhone moderno a grande capacità è su Amazon: iPhone XR da 256 Gb a 743 euro

Questo telefono, ancora in produzione, è stato lanciato lo scorso anno ed è stato apprezzatissimo per la qualità del dispositivo in rapporto al prezzo. Proprio per questo è stato lo smartphone più venduto al mondo. Quest’anno è stato sostituito dall’iPhone 11 che ha alcuni punti di vantaggio (il processore e una leggermente aumentata autonomia; qui la nostra recensione con diversi riferimenti al confronto con iPhone XR) ma che si differenzia essenzialmente per la fotocamera.

Con il lancio di iPhone 11, però, Apple ha lasciato ancora in produzione iPhone XR limitandosi a cancellare la versione da 256 GB, quella appunto in sconto e che a questo punto costa quasi cento euro meno del prezzo di un iPhone XR da 64 GB. Soprattutto costa solo 4 euro più di un iPhone XR da 64 GB. In pratica se cercate un iPhone XR non ha alcun senso comprarlo altrove.

Se le differenze tra un iPhone XR e un iPhone 11 sono poche, avere un iPhone da 256 GB invece che un iPhone da 64 GB fa una grande differenza per la quantità di foto e filmati che si possono infilare nella sua memoria.

Altro elemento che dovrebbe far pendere la bilancia verso l’acquisto è in quel che si dovrebbe sborsare per avere un iPhone da 256 GB: 1009 euro se si sceglie un iPhone 11, 1359 euro se si vuole un iPhone 11 Pro?

Gli iPhone XR in sconto (tra i 743 e 745€) sono questi

