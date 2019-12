Amazon vi tira dietro gli Apple Watch 4 “di lusso”: non scansatevi!

Continuano anche gli sconti sugli Apple Watch 4 LTE. Anzi qui si parla di crollo di prezzi specie sui prodotti di fascia più alta, spesso in acciaio e con bracciale in maglia milanese, quindi i più eleganti e costosi. Lo sconto è però molto appetibile perché il ribasso quasi sempre supera il 20% e in qualche caso va addirittura oltre il 30% rispetto al modello equivalente di generazione più recente.

Perché oggi, in vista di questi sconti, convenga acquistare un Apple Watch 4 ve l’abbiamo spiegato qui. Ma in sintesi si può semplicemente dire che si tratta di uno smartwatch del tutto simile ad Apple Watch 5. A parità di prezzo o a fronte di uno sconto di lieve portata è probabilmente più saggio comprare un Apple Watch 5, ma qui ci sono Apple Watch 4 in sconto anche di 300 euro rispetto al prezzo ufficiale e quindi anche rispetto al corrispettivo Apple Watch 5.

Di seguito vi diamo l’elenco completo degli Apple Watch 4 in sconto. Vi raccomandiamo di verificare i prezzi che sono molto ballerini e oscillano qualche volta verso ilbasso ma qualche volta anche verso l’alto nel giro di pochi minuti