Apple Watch sotto l’albero: è il momento di comprare un Apple Watch 4 LTE

In questi giorni uno dei prodotti più richiesti del Natale è Apple Watch. Lo sappiamo bene noi di Macitynet che riceviamo sia personalmente (da partenti e amici) che virtualmente (attraverso il nostro sito) continue domande su quali Apple Watch comprare, quali sono i più convenienti e quali invece conviene mettere da parte. Di solito in passato con i prodotti Apple la risposta era facile, ma da qualche tempo da prodotti nuovi che non sono così tanto nuovi, vecchi e non più prodotti che sono quasi pari ai nuovi e con un prezzo interessante, prodotti ancora più vecchi ma ancora in produzione, la risposta non è facile.

Parlando specificatamente di Apple Watch in circolazione si trovano ancora molti Apple Watch 4 che vengono offerti a prezzi davvero ottimi. Amazon ad esempio offre tutti i modelli LTE, quindi con rete cellulare, con sconti che arrivano al 30%. I clienti però, anche questo lo sappiamo per esperienza, guardando altrove: agli Apple Watch 5. E spesso, per risparmiare anche di più, ad un Apple Watch 3. A nostro giudizio è un errore perché, a mano di non voler spendere il minimo (e a questo punto meglio un Apple Watch 3 da 42 mm con solo GPS a 269 €) questo è il momento giusto per comprarsi proprio un Apple Watch 4 magari con LTE. Le ragioni? Presto dette…

Apple Watch 4 ed Apple Watch 5 hanno differenze minime

Apple Watch 5 offre in più unicamente schermo sempre acceso (che secondo qualcuno riduce anche la durata della batteria) e bussola (utile solo per più che specifiche utenze)

Apple Watch 4 grazie agli sconti costa quasi come un Apple Watch 3 ma è enormemente superiore. Elenchiamo solo i principali vantaggi schermo più grande, processore più potente, sensore di caduta, funzioni di elettrocardiogramma, maggior resistenza all’acqua, durata della batteria superiore.

Apple Watch 4 con LTE è identico ad un Apple Watch GPS ma offre la possibilità di funzionare come un “duplicato” dell’iPhone per tante funzioni incluse navigazione, messaggistica e telefonate. Non siete obbligati ad attivare la funzionalità, ma se dovesse servire (e avendo Vodafone e pagando 5 euro al mese) lo potrete fare quando vi pare

Attualmente i modelli in sconto sono in larga parte i più eleganti. In particolare hanno cassa in acciaio (e non in alluminio), vetro in zaffiro (e non in vetro indurito) e molti sono anche dotati di bracciale in maglia milanese (da solo ha un valore di 100 euro)

(e non in alluminio), (e non in vetro indurito) e molti sono anche dotati di (da solo ha un valore di 100 euro) Stilisticamente non si distingue da un Apple Watch 5 in nulla

Come accennato queste considerazioni sostenute dai prezzi attuali praticati da Amazon (e alcuni venditori autorizzati), portano a farci consigliare a tutti un Apple Watch 4. Qualche esempio che facciamo sempre a parenti e amici è che spendendo 542 euro si compra un Apple Watch LTE da 40 mm in acciaio con bracciale in maglia milanese con un risparmio rispetto ad un Apple Watch di quasi 270 euro. Se volete un 44 mm noi consigliamo questo color oro (che poi sarebbe meglio definire come “bronzo”) che costa 623 euro invece che 859 (risparmio di 223 euro). Gli esempi potrebbero continuare, ma forse è meglio lasciare qui di seguito i prezzi dei migliori Apple Watch 4 LTE scontati, così che ciascuno possa decidere da solo