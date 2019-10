Amazon Vinyl Week, scatta la settimana di sconti sui dischi in vinile

Le grandi copertine, la riproduzione analogica, il sound graffiante: il vinile ha un fascino unico che cresce nel tempo. Per celebrarlo il colosso dell’e-commerce lancia la quarta edizione di Amazon Vinyl Week: dal 28 ottobre al 3 novembre, i clienti potranno trovare un’ampia selezione di grandi album in formato LP, dai classici della musica italiana ai più recenti successi rock e pop, con offerte speciali ed edizioni in esclusiva di vinili colorati e autografati. A partire da qui la pagina dedicata alla Amazon Vinyl Week.

Amazon.it, per la quarta ricorrenza, annuncia la classifica dei vinili bestseller dell’anno. I Queen dominano il podio con Bohemian Rhapsody mentre il loro Greatest Hits si aggiudica la terza posizione. La medaglia d’argento va ai Pink Floyd con Dark Side of the Moon. I Pink Floyd conquistano anche la quarta posizione della classifica con The Division Bell seguiti dal grunge dei Nirvana con Nevermind.

Ecco di seguito la top 10 dei vinili più venduti durante l’anno:

Bohemian Rhapsody – Queen Dark Side of the Moon – Pink Floyd Greatest Hits – Queen The Division Bell – Pink Floyd Nevermind – Nirvana Greatest Hits Ii – Queen IV – Led Zeppelin Start – Ligabue A Night At The Opera – Queen Legend -Bob Marley

Guardando invece il panorama italiano, in cima alla classifica degli artisti più amati dai clienti di Amazon.itnel 2019, troviamo Ligabue con Start seguito da Salmo con Playlist ed Emozioni di Battisti. Di seguito la classifica completa:

Start – Vinile rosso Numerato + Libro fotografico di Ligabue Playlist di Salmo Emozioni di Lucio Battisti Duvudubà – Raccolta 3LP Rimasterizzati di Lucio Dalla Colpa delle favole di Ultimo 60 Years of Music di Ennio Morricone Mixtape di Machete Jova Beach Party – Vinile Colorato di Jovanotti Mattoni – Night Skinny Secret Diaries – Vinile Bianco Limitato di Elisa

La passione per il vinile attraversa l’Italia da nord a sud, come dimostra la classifica delle città che hanno acquistato il maggior numero di vinili nel 2019: Milano, Bologna, Bergamo, Pisa, Pavia, Treviso, Roma, Modena, Brescia, Perugia.

Sono numerosi gli artisti italiani che hanno realizzato edizioni esclusive per Amazon.it: Levante ha creato un vinile bianco in edizione esclusiva, numerato e autografato di Magmamemoria, Ligabue ha firmato il vinile di Start. Di seguito alcune edizioni esclusive su Amazon:

Magmamemoria (Levante) – doppio vinile bianco numerato e autografato

Start (Ligabue) – vinile bianco numerato e autografato

Trap Lovers (Dark Polo Gang) – vinile metallizzato autografato

Iodegradabile (Willie Peyote) – vinile autografato

Io Non Abito Al Mare (Francesca Michielin) – vinile autografato

Casa (Giordana Angi) – vinile autografato

Sfera Ebbasta – vinile autografato rosso

Rapsodia in Blue (Stefano Bollani) – vinile autografato

L’altra metà (Francesco Renga) – vinile autografato

Mi Sono Innamorato Di Tuo Marito (Cristiano Malgioglio) – vinile rosso autografato

Lento-Veloce (Tiziano Ferro) – vinile arancione

Pour L’Amour (Achille Lauro) – vinile autografato

Maradona Y Pelé (Thegiornalisti) – vinile 45 giri limitato

Kashmir (Cesare Cremonini) – vinile autografato

Tutte Le Migliori (Mina & Celentano) – box di 6 ristampe in edizione limitata

Non Smettere Mai Di Cercarmi (Noemi) – edizione autografata

Nella pagina dedicata alla Vinyl Week, i clienti di Amazon.it possono inoltre scoprire anche i migliori giradischi in offerta, tra i quali lo Stir It Up Turntable di House of Marley, in bamboo, alluminio riciclabile e tessuto Rewind. Durante la Vinyl Week, i clienti potranno acquistare tre album da una selezione speciale ottenendo uno sconto del 20% sulla spesa totale, oppure potranno comprare 4 titoli pagando un prezzo totale di 60€.

Per le offerte dei dischi in vinile, dei giradischi, le edizioni esclusive degli LP degli artisti italiani e non solo si parte da questa pagina.