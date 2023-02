Come vedere la Lega Calcio americana in Italia su Apple TV

Gli appassionati di calcio possono seguire la Major League Soccer americana tramite Apple TV: quest’anno l’azienda infatti consentirà anche agli italiani di seguire tutte le partite della MLS e della Leagues Cup e centinaia di incontri MLS NEXT (e Pro) fin dall’inizio della stagione, che è fissato per venerdì 25 febbraio.

Già da oggi ci si può iscrivere al servizio, che comprende una serie di contenuti on-demand in pieno spirito calcistico per prepararsi all’avvio delle partite, con tanto di analisi dei profili dei giocatori, i momenti salienti della stagione scorsa e le repliche delle partite più belle di sempre in stile documentaristico.

Cosa offre il servizio

Nel momento in cui la stagione sarà partita gli abbonati potranno seguire le partite in diretta, i playoff dell’Audi MLS Cup e la Leagues Cup, senza oscuramenti, da iPhone, iPad, Apple TV e Smart TV, decoder e console di gioco, oltre che da Mac e PC tramite il sito ufficiale.

Il pacchetto offre anche trasmissioni pre-partita e riepiloghi post-partita per il fine serata. E poi anteprime degli incontri, approfondimenti live, video promo dei club, highlights settimanali, i gol decisivi, le parate migliori e tanto altro ancora.

Il calendario completo delle partite lo trovate sulla pagina Schedule del sito MLS ed elenca già le partite che si potranno seguire gratuitamente tramite l’app Apple TV (altre saranno aggiunte più avanti).

Ma lo spettacolo non sarà solo televisivo perché anche gli altri servizi di Apple saranno collegati tra loro: ad esempio l’azienda sta lanciando una serie di playlist su Apple Music ispirate alla MLS, mentre sull’app Mappe di Apple prossimamente saranno proposte guide per il Match Day create dai club della lega che consigliano bar e ristoranti locali dove seguire le partite; e dalla nuova sezione Sport di iOS 16 si potrà facilmente seguire la propria squadra preferita, mentre con Siri si potranno sapere rapidamente date, risultati, classifiche, rose delle squadre e via dicendo.

Quanto costa

L’abbonamento a MLS Season Pass per Apple TV costa 14,99 € al mese oppure 99 € per l’intera stagione; gli abbonati ad Apple TV+ invece hanno uno sconto su entrambi i pacchetti, ovvero 12,99 € mensili o 79 € per l’annuale.