Google lavora a SOS via satellite per Messaggi di Android

Sembra che Google stia lavorando su una funzione SOS via satellite Google Messagi che consentirebbe agli utenti di inviare messaggi di testo ai servizi di emergenza da aree remote senza un segnale cellulare convenzionale. Come rilevato dallo sviluppatore Neïl Rahmouni, il codice iniziale dell’app Google Messaggi mostra un lavoro sull’integrazione con Garmin e il suo servizio di emergenza Garmin Response.

Sembra anche che Google abbia iniziato a lavorare su un’interfaccia utente per messaggiare con i soccorritori di emergenza. Il servizio di emergenza di Garmin utilizza la rete satellitare di Iridium, con Iridium che afferma essere in grado di fornire un segnale “ovunque sulla Terra”.

Tuttavia occorre ricordare che per poter utilizzare i servizi di SOS satellitare di Garmin occorre un abbonamento mensile di 15 dollari sui dispositivi Garmin stessi. Quindi, anche se questa sarebbe una utile funzione da avere sullo smartphone, probabilmente sarà comunque necessario pagare per l’accesso al servizio. In Italia il piano si chiama Garmin inReach e ha un costo mensile di 19,99€ oppure di 14,99 euro al mese con un piano annucale.

Apple ha lanciato la funzione SOS via Satellite su iPhone 14 e 14 Pro l’anno scorso. La funzione indica agli utenti di puntare il telefono verso un satellite per ottenere una connessione, quindi consente loro di inviare una serie di risposte di emergenza predefinite. Apple ha lanciato il servizio gratuito per due anni, indicando che in futuro sarà necessario pagare per il servizio. L’azienda non ha ancora annunciato il prezzo e manca ancora più di un anno prima che le prove gratuite dal day one terminino.

Rahmouni ipotizza che il servizio di Google potrebbe essere disponibile in oltre 150 paesi. Sebbene ciò sia possibile sulla base della copertura della rete di Iridium, il servizio di Apple è attualmente offerto solo in 14 paesi e non in tutte le località raggiungibili dal suo fornitore di satelliti, che è Globalstar. Quindi non è certo che la versione di Google verrà lanciata a livello globale.

Google non è l’unico a portare servizi satellitari su Android. Anche Qualcomm sta lavorando per aggiungere il supporto per i messaggi SOS tramite Iridium con un servizio chiamato Snapdragon Satellite. Il servizio di Qualcomm funziona anche con Garmin Response. L’azienda ha annunciato a febbraio che Honor, Motorola, Nothing, Oppo, Vivo e Xiaomi stanno tutti lavorando su telefoni con hardware in grado di supportare questa funzione.

È possibile che l’interfaccia scoperta in Google Messaggi sia semplicemente quella per supportare la funzione Snapdragon Satellite e che non si tratti, dunque, di una nuova funzione sviluppata direttamente da Google.

Big G, comunque, ha anche affermato separatamente di essere al lavoro sul supporto per il servizio internet satellitare in Android 14. E se i servizi di SOS satellitare verranno offerti su telefoni Pixel o Samsung, che non utilizzano tutti processori Qualcomm, sarà necessario che Google sviluppi una propria infrastruttura per supportare questa tecnologia di emergenza.

Per ulteriori dettagli su SOS Emergenze di iPhone 14 rimandiamo a questo approfondimento di macitynet.