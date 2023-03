Android 15, il nome del dolce arriva prima di Android 14

È la parte più dolce delle versioni Android, quella del nome in codice che si ispira a un dessert, e per l’edizione numero 15 del 2024 pare che sia stato scelto il Gelato alla vaniglia.

Questo fa parte di una lunga tradizione di Android, che fin dalla versione 1.5 Cupcake del 2009 ha visto Google associare il nome di un dolce ad ogni versione principale del sistema operativo; l’ultimo è stato Android Pie del 2018 perché l’anno successivo è cambiato (quasi) tutto.

A partire da Android 10 l’azienda ha infatti scelto di lasciarlo semplicemente così, solo col numero anziché accompagnarlo anche con un nome di un dolce. Tuttavia, anche se in pubblico il dessert si è perso, internamente l’usanza è rimasta infatti in Google Android 10 era soprannominato Queen’s Cake, torta della regina, corrispondente alla lettera Q alla quale si era arrivati con la progressione di una lettera alla volta per ogni distribuzione precedente.

Attualmente ci troviamo all’Android 13 Tiramisù, ma entro fine anno Google rilascerà Android 14 che, come sappiamo da tempo, usa Upside Down Cake per il nome in codice. Tuttavia come ci fa notare l’utente teamb58 su Twitter, pare che sia stato già scelto il dessert per la versione Android numero 15 del prossimo anno che, seguendo l’ordine alfabetico, dovrà iniziare con la lettera V.

L’etichettatura è stata avvistata in una serie di modifiche al codice della beta all’interno del framework di test denominato Tradefed / Trade Federation: l’ultima versione infatti fa riferimento al nome in codice Vanilla Ice Cream, per l’appunto gelato alla vaniglia.

A parte questa piccola curiosità, il nome in codice generalmente non ci dice molto su cosa possiamo aspettarci da una versione di Android, specialmente per una che non vedremo ancora per un bel po’: soltanto adesso infatti stiamo iniziando ad avere un assaggio della “Torta Capovolta” di Android 14, disponibile in anteprima da poco meno di un mese: per l’Android 15 Vanilla Ice Cream l’attesa è ancora lunga.

Altro su Android

Nel frattempo si è da poco conclusa l’edizione 2023 del Mobile World Congress di Barcellona, dove abbiamo potuto vedere e toccare con mano le ultime novità del settore, molte delle quali alimentate proprio da motore Android: potete scoprirle visitando questa sezione del nostro sito.