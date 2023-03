LG trasforma le tende di casa in schermo avvolgibile con proiettore

Alzare e abbassare le tende in modo automatico in base all’ora del giorno o dallo smartphone non basta più per definire le tende di casa smart, non almeno dopo aver visto LG RE’ST che sostituisce questo complemento d’arredo nientemeno che con uno schermo avvolgibile, un videoproiettore, uno speaker e anche luci d’atmosfera.

Difficile prevedere se la tenda del futuro LG RE’ST riuscirà a mandare in pensione le antiquate, ma pur sempre gettonate tende in tessuto o vinile, anche perché da complemento d’arredo, con l’intervento di LG si trasforma in qualcosa di completamente diverso, un concentrato di tecnologie e dispositivi, quindi con prezzo decisamente più alto.

La parte più visibile di LG RE’ST è quella superiore che a prima vista ricorda una soundbar: qui è ospitato l’intero sistema di schermo avvolgibile, speaker e anche un video proiettore.

Il sistema non è pensato per riprodurre film e contenuti TV, ma per mostrare immagini fisse, panorami oltre che le informazioni sulla musica in riproduzione, tabella di allenamento, promemoria, notizie e altri dati e informazioni che oggi siamo abituati ad accedere tramite speaker e schermi smart. LG RE’ST si controlla da un display smart separato, anche questo dotato di uno speaker integrato, e sarà proposto in tre colorazioni diverse.

In questo articolo riportiamo alcune immagini da Yako Design. Naturalmente invece di installare LG RE’ST esclusivamente sulle finestre è anche possibile posizionarlo su una parete per simulare una finestra o semplicemente per dare un tocco originale e tecnologico all’ambiente.

Nel momento in cui scriviamo non sono ancora noti prezzo e disponibilità di LG RE’ST: macitynet tornerà a parlare delle tende smart di LG non appena ci saranno ulteriori dettagli e annunci da parte del costruttore.

